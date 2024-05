L'indice mondial des actions a légèrement baissé mardi, tandis que les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets en plusieurs semaines, les investisseurs attendant avec prudence les données sur l'inflation prévues plus tard dans la semaine, dans l'espoir d'obtenir des indices sur les perspectives d'évolution des taux d'intérêt américains.

Les rendements du Trésor américain ont gagné du terrain après une faible vente aux enchères. Ils avaient augmenté plus tôt après que les données aient montré que la confiance des consommateurs américains s'était améliorée de manière inattendue en mai, dans un contexte d'optimisme sur le marché du travail, après une détérioration pendant trois mois consécutifs.

En outre, la croissance des prix de l'immobilier aux États-Unis a fortement ralenti en mars, probablement parce que la hausse des taux hypothécaires a pesé sur la demande.

Les investisseurs en actions se sont surtout concentrés sur l'attente des données relatives aux prix, qui ne sont pas attendues avant vendredi. Le baromètre de l'inflation préféré de la Réserve fédérale, l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation aux États-Unis, devrait rester stable sur une base mensuelle pour le mois d'avril.

"Il s'agit d'une semaine de vacances écourtée, le volume devrait donc être assez faible tout au long de la semaine. Cela s'ajoute au fait que les marchés se concentrent sur une donnée clé qui sera publiée vendredi", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management à El Segundo, en Californie, en faisant référence au jour férié du Memorial Day aux États-Unis.

"Le marché attend avec impatience la confirmation que l'inflation se rapproche de l'objectif de la Fed", a déclaré M. Goldman.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,28 point, soit 0,16%, à 792,07.

Néanmoins, à Wall Street, le Nasdaq a réussi à dépasser le niveau des 17 000 et à clôturer au-dessus pour la première fois, alors que Nvidia, le leader de l'intelligence artificielle, a atteint un niveau record.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 216,73 points, soit 0,55 %, à 38 852,86, le S&P 500 a gagné 1,32 point, soit 0,02 %, à 5 306,04 et le Nasdaq Composite a gagné 99,09 points, soit 0,59 %, à 17 019,88.

Plus tôt, l'indice européen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,6 %.

Les investisseurs ont également digéré les données économiques, qui ont alimenté l'incertitude sur les perspectives de la politique monétaire de la Fed.

"Avec 297 milliards de dollars d'offre nominale mardi entre les coupons et les bons, je pense qu'il faut s'attendre à une certaine indigestion", a déclaré Tom Simons, économiste américain chez Jefferies à New York.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 6,7 points de base à 4,54 %, contre 4,473 % vendredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 7,9 points de base à 4,656 %. Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 2,1 points de base pour atteindre 4,9742 %.

En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar a abandonné ses pertes antérieures en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor et a réussi à gagner légèrement du terrain.

"Le marché obligataire s'est retourné (mardi) et le dollar avec lui", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto, citant la faiblesse des adjudications et notant que l'amélioration du rapport sur la confiance des consommateurs reflète une "croissance plus forte".

L'indice, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a gagné 0,04% à 104,60, l'euro étant resté inchangé à 1,0858 dollar.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,18% à 157,14.

Les prix du pétrole ont gagné plus d'un dollar le baril en raison de l'attente que l'OPEP+ maintienne les restrictions de l'offre de brut lors de sa réunion du 2 juin, tandis que le début de la saison de conduite estivale aux États-Unis et un dollar plus faible ont également stimulé le produit de base.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 79,83 dollars le baril, en hausse de 2,71 %, tandis que le Brent s'est établi à 84,22 dollars, en hausse de 1,35 %.

Le prix de l'or a légèrement augmenté, l'or au comptant gagnant 0,33% à 2 358,58 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,17% à 2 359,70 dollars l'once.