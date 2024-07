Le secteur manufacturier américain s'est contracté pour le troisième mois consécutif en juin et une mesure des prix payés par les usines pour les intrants est tombée à son plus bas niveau depuis six mois, dans un contexte de faible demande de biens, ce qui indique que l'inflation pourrait continuer à s'atténuer.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré lundi que l'indice PMI de l'industrie manufacturière était passé de 48,7 en mai à 48,5 le mois dernier. Un indice PMI supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur manufacturier, qui représente 10,3 % de l'économie.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice PMI atteindrait 49,1. Le secteur manufacturier subit la pression des taux d'intérêt plus élevés et de la baisse de la demande de biens.

Les données gouvernementales de la semaine dernière ont montré que le secteur manufacturier s'est contracté à un taux annualisé de 4,3 % au premier trimestre, la majeure partie de la baisse provenant des produits manufacturés à longue durée de vie.

La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette actuelle de 5,25 % à 5,50 % depuis juillet dernier. Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale américaine entame son cycle d'assouplissement en septembre, bien que les décideurs politiques aient récemment adopté des perspectives plus optimistes. La Fed a relevé son taux directeur de 525 points de base depuis 2022 pour juguler l'inflation.

Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes de l'enquête ISM est passé de 45,4 en mai à 49,3 en mai. La production des usines a diminué pour la première fois depuis février. Le sous-indice de la production est tombé à 48,5 contre 50,2 en mai.

Dans le contexte de la faiblesse des commandes, l'inflation à la sortie des usines a été beaucoup plus modérée le mois dernier. L'indice des prix payés par les fabricants, mesuré par l'enquête, est tombé à 52,1, le chiffre le plus bas depuis décembre, contre 57,0 en mai.

La baisse des prix des biens explique en grande partie l'inflation mensuelle inchangée en mai. La diminution des prix des intrants le mois dernier est de bon augure pour la poursuite de la tendance désinflationniste dans l'ensemble de l'économie.

L'enquête sur les livraisons des fournisseurs est passée de 48,9 à 49,8 en mai. Une valeur inférieure à 50 indique une accélération des livraisons.

L'emploi dans les usines a reculé après avoir brièvement rebondi en mai. Les usines réduisent leurs effectifs par le biais de licenciements, d'attrition et de gel des embauches.

Le marché du travail dans son ensemble se refroidit progressivement. Le gouvernement devrait annoncer vendredi que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 195 000 en juin, après une hausse de 272 000 en mai, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,0%. (Reportage de Lucia Mutikani ; Rédaction de Chizu Nomiyama)