L'inflation américaine a suivi une trajectoire latérale en avril, un signe inquiétant pour la banque centrale américaine qui suggère que le rythme élevé des augmentations de prix pourrait durer plus longtemps que prévu et jette un doute sur la date à laquelle elle sera en mesure de réduire les taux d'intérêt.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,3 % le mois dernier, a déclaré vendredi le Bureau d'analyse économique du département du commerce, ce qui correspond à la hausse non révisée du mois de mars.

Au cours des 12 mois précédant avril, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,7 % après avoir progressé de 2,7 % en mars. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,3 % sur le mois et de 2,7 % en glissement annuel. L'indice des prix PCE est l'une des mesures de l'inflation suivies par la banque centrale américaine pour atteindre son objectif de 2 %. Des relevés mensuels de l'inflation de 0,2 % sur une période donnée sont nécessaires pour ramener l'inflation à son niveau cible.

La Fed a maintenu son taux directeur de référence dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 % au cours des dix derniers mois et a été pénalisée par trois mois d'inflation et de marché du travail plus élevés que prévu, de janvier à mars, après des résultats plus encourageants au quatrième trimestre de l'année dernière.

Au début du mois, cependant, les chiffres concernant les créations d'emplois d'avril et l'indice des prix à la consommation, une autre mesure de l'inflation très surveillée, ont semblé soulager la Fed. La croissance de l'emploi aux États-Unis a atteint son niveau le plus bas en six mois et l'IPC a augmenté moins que prévu.

La Fed a augmenté les coûts d'emprunt de 525 points de base depuis mars 2022 dans le but de refroidir la demande dans l'ensemble de l'économie. Les marchés financiers s'attendaient initialement à ce que la première baisse des taux intervienne en mars, puis elle a été repoussée à juin et maintenant à septembre.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,2 %, contre une hausse de 0,7 % en mars. Les données révisées du produit intérieur brut publiées jeudi montrent que les dépenses de consommation se sont ralenties à un rythme de 2,0 % au premier trimestre, contre un rythme soutenu de 3,3 % au cours de la période octobre-décembre. (Reportage de Lindsay Dunsmuir ; Rédaction de Paul Simao et Chizu Nomiyama)