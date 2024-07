L'inflation diminue et le marché de l'emploi est revenu à la situation "tendue mais non surchauffée" observée avant que la pandémie de COVID-19 ne désorganise l'économie américaine, a déclaré vendredi la Réserve fédérale dans un rapport du Congrès qui documente l'émergence régulière de conditions plus normales à la suite de la crise sanitaire.

"L'inflation s'est considérablement ralentie l'année dernière et a montré de nouveaux progrès modestes jusqu'à présent cette année", a déclaré la Fed dans son dernier rapport sur la politique monétaire au Congrès, notant que dans le domaine clé des services de logement, ce n'est probablement qu'une question de temps avant que le rythme des augmentations de prix ne revienne à ce qu'il était avant la crise de la santé.

Le marché de l'emploi, quant à lui, "a continué à se rééquilibrer au cours du premier semestre de cette année", note le rapport. "La demande de main-d'œuvre s'est relâchée, les offres d'emploi ayant diminué dans de nombreux secteurs de l'économie, et l'offre de main-d'œuvre a continué d'augmenter, soutenue par un fort taux d'immigration".

"L'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre semble similaire à celui de la période précédant immédiatement la pandémie, lorsque le marché du travail était relativement tendu mais pas en surchauffe. La croissance des salaires nominaux a continué à ralentir", selon le rapport.

Le rapport semestriel au Congrès précède deux jours de témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, prévus mardi et mercredi de la semaine prochaine, qui devraient se concentrer sur les plans de la Fed en matière de politique monétaire à l'approche d'une saison électorale délicate.

La croissance de l'emploi s'est ralentie et le taux de chômage a augmenté régulièrement, passant de 3,5 % en juillet dernier à 4,1 % en juin. L'inflation se maintient autour de 2,6 % selon l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle préféré de la Fed, toujours considéré comme "élevé" par les décideurs politiques, mais se rapprochant d'un point où cela pourrait ne plus être le cas.

De nouvelles données sur l'inflation seront publiées jeudi, et si les pressions sur les prix continuent à se relâcher, cela pourrait inciter les responsables de la Fed à au moins ouvrir la porte à des réductions de taux d'intérêt dès septembre - une décision que M. Powell et ses collègues affirment être basée uniquement sur l'économie de la situation, et non sur la façon dont elle affecte les perspectives politiques de l'un ou l'autre parti.

Pourtant, tant les démocrates que les républicains sont susceptibles d'interroger M. Powell sur cette question.

Lors de sa dernière réunion de juin, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés, entre 5,25 % et 5,50 %, et les nouvelles projections des responsables politiques ont montré qu'ils réduisaient leurs attentes en matière de réduction des taux cette année, passant de trois à une seule. Les marchés financiers et certains décideurs politiques s'attendent cependant toujours à ce que la Fed procède à deux réductions d'un quart de point chacune d'ici la fin de l'année.

Un certain nombre de démocrates du Congrès ont déjà harcelé M. Powell au sujet des taux élevés, se plaignant qu'ils exacerbent l'accessibilité au logement déjà faible pour les ménages à revenus faibles et moyens. Les républicains, quant à eux, ont critiqué la lenteur initiale de la réaction de la Fed à l'inflation et pourraient réprimander M. Powell s'il laisse entendre qu'il pourrait abaisser les taux avant les élections de novembre.