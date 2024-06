L'inflation annuelle aux Philippines s'est accélérée pour un quatrième mois consécutif en mai, en grande partie à cause du rythme plus rapide des augmentations des coûts du logement, des services publics et des transports, a déclaré l'agence de statistiques mercredi.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,9% en mai, contre 3,8% le mois précédent, marquant la hausse la plus rapide depuis novembre 2023, portant l'inflation moyenne sur cinq mois à 3,5%, bien en deçà de l'objectif de 2,0%-4,0% de la banque centrale pour l'année.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une inflation annuelle de 4,0 %, ce qui correspond à l'objectif de 3,7 % à 4,5 % de la banque centrale pour le mois.

L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a baissé à 3,1 % en mai, contre 3,2 % le mois précédent.

Le gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas, Eli Remolona, a réaffirmé mardi que le taux directeur de référence, actuellement à 6,50 %, son niveau le plus élevé depuis 17 ans, pourrait être abaissé avant que la Réserve fédérale américaine n'entame son cycle d'assouplissement.

La banque centrale philippine, qui a maintenu son taux de référence lors de ses cinq dernières réunions, a déclaré qu'elle envisageait de réduire ses taux de 25 points de base dès le mois d'août et de 25 autres points de base au cours du quatrième trimestre.