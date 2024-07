Le prix de l'or a augmenté de plus de 1% pour atteindre un plus haut de près de deux semaines mercredi, stimulé par des paris accrus pour une réduction des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale après que les récentes données américaines aient suggéré que le marché de l'emploi était en train de s'affaiblir.

L'or au comptant était en hausse de 1,4% à 2 362,32 $ l'once à 10:09 a.m. ET (1409 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,7% à 2 372,40 $.

"Le complexe des métaux précieux, ainsi que les métaux de base, sont en hausse sur l'ADP et les données sur les demandes d'emploi qui renforcent le discours sur le ralentissement de l'économie, ce qui conduira probablement à la première réduction des taux en septembre", a déclaré Tai Wong, un négociant en métaux indépendant basé à New York.

"Les haussiers essaient d'anticiper ce que beaucoup pensent être un rapport faible sur les salaires vendredi", a-t-il ajouté.

Les premières demandes d'allocations chômage ont augmenté la semaine dernière, tandis que le nombre de personnes inscrites sur les listes de chômeurs a encore augmenté pour atteindre son plus haut niveau en 2 ans et demi à la fin du mois de juin, ce qui témoigne d'un refroidissement progressif du marché de l'emploi.

Une mesure de l'activité du secteur des services aux États-Unis

s'est effondrée

à son plus bas niveau depuis quatre ans en juin, en raison d'une forte baisse des commandes, ce qui pourrait indiquer une perte de vitesse de l'économie à la fin du deuxième trimestre.

À la suite des données américaines, le dollar est tombé à son plus bas niveau en deux semaines, rendant l'or plus attractif pour les détenteurs d'autres devises, tandis que le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a baissé. [USD/

Le marché considère désormais qu'il y a 68 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt en septembre et qu'elle procède à une nouvelle baisse en décembre. Des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Les investisseurs attendent maintenant avec impatience le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine, prévu plus tard dans la journée, et le rapport sur les emplois non agricoles prévu vendredi pour plus de clarté sur les réductions de taux aux Etats-Unis.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 3,4% à 30,52 dollars l'once, le platine a gagné 1,8% à 1 008,50 dollars et le palladium a grimpé de 2,7% à 1 049 dollars (reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; édition d'Anil D'Silva).