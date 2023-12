Le prix de l'or s'est stabilisé après avoir atteint un pic de plus de trois semaines jeudi, soutenu par un dollar américain et des rendements obligataires plus faibles, alors que les marchés parient sur des réductions de taux par la Réserve fédérale au début de l'année prochaine.

L'or au comptant était stable à 2 078,35 $ l'once à 1005 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 4 décembre, lorsqu'il a atteint des sommets historiques pour la dernière fois. Les contrats à terme sur l'or américain étaient à 2 088,40 $.

L'indice du dollar est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois et se dirige vers une baisse annuelle. Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans s'est approché de ses niveaux les plus bas depuis juillet, ce qui a renforcé l'attrait de l'or.

"Le manque de catalyseurs dans une période de faible liquidité maintient probablement l'or à un niveau stable. Le prochain catalyseur (...) devrait venir des indicateurs avancés (ISM, PMI) et du rapport sur l'emploi au début de 2024", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

"Nous prévoyons une hausse des prix de l'or au cours des 12 prochains mois, avec des données économiques plus faibles et une inflation plus faible aux États-Unis qui forceront la Fed à réduire ses taux, ce qui devrait soutenir l'or."

Les marchés attendent les données sur les demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis, prévues à 1330 GMT, pour de nouveaux indices sur la politique monétaire de la Fed.

Les investisseurs parient sur une probabilité de 88% d'une baisse des taux dès le mois de mars, selon l'outil FedWatch du CME, un énorme changement par rapport à il y a un mois, lorsque la probabilité n'était que de 21%.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Sur le plan physique, les importations nettes d'or de la Chine via Hong Kong ont augmenté d'environ 37 % en novembre par rapport au mois précédent, selon les données.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 24,3393 $ l'once et devrait terminer l'année avec un gain d'environ 1,4 %.

Le platine est resté stable à 997,09 dollars et le palladium a chuté de 1,6 % à 1 134,70 dollars. (Reportage de Hissay Ongmu Bhutia à Bengaluru ; Rédaction de Nick Macfie)