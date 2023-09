Le prix de l'or a été modéré mardi, les investisseurs attendant plus d'indices sur la santé de l'économie américaine avant la réunion de la Réserve fédérale ce mois-ci, alors que les attentes d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt augmentent.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 937,58 dollars l'once à 0058 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 963,40 $ alors qu'un jour férié aux États-Unis a limité l'activité commerciale ce lundi.

* L'indice du dollar américain était en baisse de 0,1% par rapport à ses pairs.

* Le moral des investisseurs dans la zone euro a baissé plus que prévu au début du mois de septembre, la faiblesse économique de l'Allemagne restant un frein majeur pour la région, selon une enquête réalisée lundi.

* Les banques centrales des principales économies développées et émergentes ont pris une pause en août, le rythme et l'ampleur des hausses de taux d'intérêt passant à la vitesse inférieure alors que les perspectives de croissance divergentes et les risques d'inflation ont brouillé les perspectives à venir.

* La Banque du Japon (BOJ) ne sera en mesure de s'éloigner progressivement de sa politique monétaire souple qu'après s'être assurée que son objectif d'inflation de 2 % a été durablement atteint, a déclaré lundi Goushi Kataoka, ancien membre du conseil d'administration de la BOJ.

* L'accord de Country Garden avec ses créanciers pour une extension des paiements de la dette onshore d'une valeur de 3,9 milliards de yuans (536 millions de dollars) a stimulé les actions du promoteur lundi et a donné au secteur immobilier chinois en crise un répit bien nécessaire.

* Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,1% à 23,94 dollars l'once, le platine a baissé de 0,6% à 948,20 dollars et le palladium est resté stable à 1 221,45 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Services PMI Août 0800 UE HCOB Serv Final PMI Août 0800 UE S&P Global Comp Final PMI Août 0830 Royaume-Uni Composite Final PMI Août 0830 Royaume-Uni Reserve Assets Total Août 1400 US Factory Orders MM July