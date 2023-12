L'or a consolidé ses gains mardi, prolongeant son ascension pour une troisième session sur un dollar et des rendements du Trésor plus faibles, dans les échanges de vacances de la dernière semaine de l'année avec les traders qui envisagent un début de 2024 pour les réductions de taux américains.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 2 058,85 $ l'once à 10:10 a.m. ET (1510 GMT), près d'un sommet de plus de deux semaines de 2 070,39 $ atteint lors de la dernière session. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1% à 2 070,00 $.

Le commerce a été mince le lendemain de Noël, avec plusieurs marchés fermés pour les jours fériés et le commerce devrait rester faible tout au long de la semaine écourtée.

"Vous pourriez voir des spéculateurs monter à bord tôt sur le côté long, pensant que les marchés des métaux sont dus pour une action à la hausse dans le premier trimestre," a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal chez Kitco Metals.

Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont augmenté leur position longue nette de 20 365 contrats à 131 749 dans la semaine du 19 décembre, selon les données de vendredi.

"Les politiques monétaires probablement moins restrictives en 2024 signifieront une meilleure demande commerciale pour les métaux précieux", a déclaré M. Wyckoff, ajoutant que la résurgence de l'inflation ou une plus grande faiblesse économique en Chine, le principal consommateur de lingots, pourrait atténuer ses perspectives haussières.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders ont estimé à 85 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en mars.

L'indice du dollar est resté proche de ses plus bas niveaux depuis cinq mois, tandis que le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a également légèrement baissé.

La baisse des taux d'intérêt accroît l'attrait des lingots sans rendement et affaiblit la monnaie américaine, ce qui rend l'or en dollars plus attrayant pour ceux qui détiennent d'autres monnaies.

"L'or au comptant devrait trouver des raisons suffisantes pour rester soutenu au-dessus du niveau psychologiquement important de 2 000 dollars, tant que la Fed maintient le cap sur les réductions de taux prévues pour l'année prochaine", a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity.

L'argent a augmenté de 0,2 % pour atteindre 24,21 dollars l'once, tandis que le palladium a baissé de 0,9 % pour atteindre 1 192,02 dollars. Le platine a augmenté de 0,55% à 976,02 dollars, se rapprochant de ses plus hauts niveaux depuis le 1er septembre dans sa sixième session consécutive de gains.