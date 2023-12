Le prix de l'or est resté stable vendredi, alors qu'il se dirige vers la fin de sa meilleure année depuis 2020, à des niveaux confortablement supérieurs à 2 000 dollars l'once, soutenu par l'espoir que la Réserve fédérale américaine puisse réduire ses taux d'intérêt dès le mois de mars.

L'or au comptant s'est stabilisé à 2 061,89 $ l'once à 10:25 a.m. ET (1525 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain, cependant, ont baissé de 0,6% à 2 071,10 $.

Le lingot a jusqu'à présent augmenté de 13 % en une année qui a vu les prix osciller entre les bas niveaux proches de 1 800 $ et un record de 2 135,40 $.

"2023 a été une année très volatile pour l'or, car des crises inattendues (la crise bancaire en mars, l'attaque du Hamas contre Israël en octobre) ont déclenché de fortes hausses de prix et poussé l'or vers de nouveaux records", a déclaré Daniela Corsini, économiste d'Intesa Sanpaolo.

Les investisseurs dans l'or prévoient des prix records l'année prochaine, lorsque les fondamentaux d'un pivot dovish des taux d'intérêt américains, le risque géopolitique continu et les achats des banques centrales devraient soutenir le marché.

"Pour atteindre des niveaux plus élevés, nous avons besoin d'une demande plus forte de la part des investisseurs, telle qu'une augmentation des entrées de fonds dans les ETF. Pour cela, des données économiques américaines plus faibles et une inflation plus basse sont nécessaires, afin que la Fed semble plus dovish", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement et pèse sur le dollar.

L'indice du dollar se dirigeait vers une baisse de plus de 2 % en 2023, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans étaient proches de leurs niveaux les plus bas depuis juillet.

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % pour atteindre 23,83 dollars l'once, ce qui devrait entraîner une baisse annuelle de 0,5 %.

"Nous sommes positifs en ce qui concerne la demande industrielle, malgré les risques d'un ralentissement ou même d'une légère récession aux États-Unis", a déclaré Philip Newman, directeur général de Metals Focus, estimant que le marché de l'argent est déficitaire dans un avenir prévisible.

Le platine a baissé de 0,1 % à 1 001,21 $, tandis que le palladium a chuté de 2,4 % à 1 105,72 $. Les deux métaux autocatalytiques sont en passe de connaître une baisse annuelle, le palladium chutant d'environ 38 %, sa plus forte baisse depuis 2008.