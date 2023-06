Le prix de l'or a baissé lundi, sous la pression d'un dollar plus fort, alors que les investisseurs évaluent la trajectoire des taux d'intérêt après les remarques optimistes des responsables de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 955,49 $ l'once à 0249 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 967,60 dollars.

Le Dollar Index est resté ferme, rendant le lingot moins attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Les responsables de la Fed ont adopté un ton hawkish dans leurs premiers commentaires depuis que la banque centrale a maintenu le taux d'intérêt directeur lors de sa réunion de la semaine dernière.

"L'or a passé la majeure partie du mois de juin entre 1 935 et 1 970 dollars, et sans catalyseur évident à l'horizon, les traders préfèrent négocier les fourchettes et ne pas s'engager pleinement dans une rupture", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Les marchés boursiers américains seront fermés lundi à l'occasion de la fête du 19 juin.

Le lingot a enregistré une légère baisse hebdomadaire la semaine dernière alors que les traders ont augmenté leurs paris pour une hausse des taux en juillet suite à la pause hawkish de la Fed après 10 hausses consécutives.

Bien que l'or soit considéré comme une protection contre l'inflation, les hausses de taux d'intérêt augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les traders évaluent actuellement à 72 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en juillet.

"Historiquement, les prix de l'or peuvent surperformer à la fin du cycle de resserrement de la Fed. Bien que le coût d'opportunité de la détention d'or ait augmenté, nous pensons que les rendements réels ne devraient pas tarder à baisser à un moment donné. Cela peut soutenir les prix de l'or", a déclaré Christopher Wong, stratégiste OCBC FX.

Les investisseurs attendent maintenant les témoignages du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, mercredi et jeudi, pour avoir des indications supplémentaires sur les taux futurs.

L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 24,098 $ l'once, le platine a baissé de 0,4% à 977,61 $, tandis que le palladium est resté stable à 1 412,10 $. (Reportage d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich).