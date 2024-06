Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi avec la baisse des rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs attendent les données clés sur l'inflation américaine et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale au cours de la semaine pour obtenir de nouveaux indices sur le calendrier potentiel de la réduction des taux d'intérêt de la banque centrale.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 325,53 $ l'once à 0333 GMT, après avoir chuté de plus de 1 % vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 338,10 $.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont légèrement baissé, rendant les lingots sans rendement plus attrayants pour les investisseurs.

"La nuit de vendredi à samedi a été marquée par des ventes massives en raison de la vigueur du dollar américain. L'or a été touché dans une certaine mesure, même si les marchés s'attendent à deux baisses de taux cette année", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com.

L'activité économique américaine a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois en juin, avec un rebond de l'emploi, ce qui a poussé le dollar à son plus haut niveau depuis près de huit semaines. Un dollar plus fort rend les lingots plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les traders attendent avec impatience le rapport sur l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) aux États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Fed, prévu pour vendredi, afin d'obtenir plus d'indications sur le calendrier et l'ampleur des baisses de taux d'intérêt.

"Si l'indice PCE continue de baisser, cela pourrait confirmer que la Fed est en mesure d'abaisser les taux deux fois cette année. Et si c'est le cas, ce sera plutôt positif pour l'or", a ajouté M. Rodda.

Des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Au moins cinq responsables de la Fed prendront la parole cette semaine, dont Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, et Lisa Cook et Michelle Bowman, gouverneurs de la Fed.

L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 29,59 dollars l'once, le platine est resté inchangé à 992,45 dollars et le palladium a gagné 0,5 % à 953,46 dollars.