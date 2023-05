Le prix de l'or a augmenté grâce à la baisse du dollar au début de la journée de jeudi en Asie, alors que les investisseurs attendent des précisions sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 032,48 $ l'once, à 00h30 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,1% à 2 039,00 $.

* Le Dollar Index a baissé de 0,1%, rendant le lingot plus abordable pour les acheteurs étrangers.

* L'augmentation annuelle des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti à moins de 5% en avril pour la première fois en deux ans, ce qui pourrait permettre à la banque centrale de suspendre ses hausses de taux d'intérêt le mois prochain.

* Les prix des lingots ont d'abord augmenté mercredi après la publication des données sur l'inflation américaine, avant de devenir négatifs suite à des prises de bénéfices.

* Les marchés estiment actuellement qu'il y a 99 % de chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt à leur niveau actuel en juin.

* La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots à faible rendement.

* Le président américain Joe Biden a fait pression sur les parlementaires républicains mercredi pour qu'ils agissent rapidement afin de relever le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars, sous peine de plonger la plus grande économie du monde dans la récession.

* La Banque d'Angleterre est prête à augmenter les coûts d'emprunt pour la 12ème réunion consécutive plus tard dans la journée.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 25,39 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 1 113,38 dollars et le palladium a perdu 0,3% à 1 602,55 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY April 1100 UK BOE Bank Rate May 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1230 US PPI Machine Manuf'ing April Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 à Niigata