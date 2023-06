Le prix de l'or a enregistré vendredi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis près de deux mois, les espoirs d'une pause dans la campagne de resserrement de la politique de la banque centrale américaine ayant renforcé l'attrait du lingot.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 976,09 dollars l'once, à 00h30 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 993,40 dollars.

* Le lingot a gagné 1,5% depuis le début de la semaine, se dirigeant vers sa plus forte hausse depuis la semaine qui s'est terminée le 7 avril.

* Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré jeudi que les banquiers centraux américains ne devraient pas augmenter les taux d'intérêt lors de leur prochaine réunion, même si l'inflation élevée diminue à un rythme "décevant et lent".

* Les marchés considèrent maintenant qu'il y a 79,6 % de chances que les taux restent inchangés en juin. L'or, qui ne produit pas d'intérêts propres, perd de son attrait lorsque les taux d'intérêt augmentent.

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est descendu à 3,605 %, tandis que le Dollar Index est resté inchangé.

* Le Sénat américain est en passe d'adopter un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars jeudi en fin de journée, a déclaré le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, ajoutant : "Nous évitons le défaut de paiement ce soir."

* La productivité des travailleurs américains a chuté au premier trimestre, mais pas autant qu'on le pensait initialement, selon les données du gouvernement, qui ont également montré de fortes révisions à la baisse des coûts de main-d'œuvre au dernier trimestre et au cours des trois derniers mois de l'année 2022.

* L'inflation dans la zone euro reste trop élevée, de sorte qu'un nouveau resserrement de la politique de la Banque centrale européenne est nécessaire, même s'il y a de plus en plus de preuves que les hausses de taux passées commencent à fonctionner, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

* L'argent au comptant était en baisse de 0,2 % à 23,8639 $ l'once, mais en hausse de 2,3 % pour la semaine.

* Le platine a baissé de 0,2 % à 1 004,41 $ l'once, tandis que le palladium est resté stable à 1 395,71 $.

