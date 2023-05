Le prix de l'or a baissé mercredi, en vue d'une baisse mensuelle, alors que les progrès dans l'accord sur le plafond de la dette américaine et les attentes que la Réserve fédérale relèvera probablement les taux d'intérêt ont encore érodé le statut de valeur refuge du lingot.

La législation négociée par le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour lever le plafond de la dette de 31,4 trillions de dollars et réaliser de nouvelles réductions des dépenses fédérales a franchi un obstacle important, avançant à la Chambre des représentants pour un débat et un vote attendu sur l'adoption mercredi.

L'or au comptant a baissé de 0,2 % à 1 955,28 $ l'once à 0243 GMT, et a perdu 1,7 % depuis le début du mois. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 1 954,80 $.

Une baisse des rendements du Trésor dans la nuit a permis aux prix de l'or de défendre sa zone de confluence de soutien au niveau de 1 940 $ pour l'instant, mais les rebonds intermittents depuis le début du mois de mai ont été de courte durée, ce qui augmente les chances qu'il en soit de même cette fois-ci, a déclaré Yeap Jun Rong, un analyste de marché chez IG.

Le prix de l'or est redescendu de ses récents records atteints au début du mois de mai.

Le Dollar Index est resté ferme, compensant le soutien d'une baisse du rendement de référence du Trésor américain à 10 ans. Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les acheteurs étrangers.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds considèrent désormais que la Fed est plus susceptible d'augmenter ses taux d'intérêt le mois prochain que de les laisser inchangés, car les données économiques dépassent les attentes et les parlementaires semblent être parvenus à un accord sur le relèvement du plafond de la dette.

La hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait des lingots à rendement nul.

Une construction hawkish dans les attentes de taux s'est traduite par une certaine résilience en place, et jusqu'à ce que cela s'inverse, la hausse des prix de l'or pourrait continuer à rester plafonnée, a ajouté Jun Rong.

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 23,11 dollars, le platine a perdu 0,5 % à 1 008,92 dollars, tandis que le palladium a augmenté de 0,19 % à 1 403,30 dollars l'once. Tous les contrats ont été fixés pour une perte mensuelle.