Le prix de l'or a évolué dans une fourchette étroite lundi, les traders se préparant à une hausse des taux d'intérêt largement anticipée ainsi qu'à des indices sur la future politique monétaire de la Réserve fédérale cette semaine.

L'or au comptant était pratiquement inchangé à 1 959,39 $ l'once à 10 heures EDT (1400 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 961,20 $. "L'or est lent et stable, les traders parient que la Fed se rapproche du point où ils arrêtent les augmentations", a déclaré Bob Haberkorn, stratège de marché senior chez RJO Futures.

Le lingot a peut-être trouvé une demande de refuge après que la Russie a détruit des entrepôts de céréales ukrainiens sur une route d'exportation pour Kiev après s'être retirée de l'accord sur les céréales de la mer Noire la semaine dernière, a ajouté M. Haberkorn.

Mais l'attention reste focalisée sur la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt mercredi, suivie par celle de la Banque centrale européenne jeudi, qui devrait toutes deux relever ses taux.

L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt, car elle augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

"Toute surprise pessimiste, en particulier de la part de la Fed, pourrait être positive pour l'or, avec de bonnes chances de voir une nouvelle attaque vers la barre des 2 000 dollars", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste de marché chez Kinesis Money, dans une note.

L'indice du dollar a augmenté de 0,2 %, ce qui limite la hausse de l'or en le rendant plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

L'or libellé en euros a atteint son plus haut niveau depuis le 5 juillet plus tôt dans la journée après que les données aient montré que l'activité commerciale de la zone euro s'est contractée beaucoup plus que prévu en juillet.

L'argent a baissé de 0,9 % à 24,36 dollars l'once, le platine a baissé de 0,7 % à 955,00 dollars et le palladium a baissé de 0,5 % à 1 284,14 dollars.

Dans une note, les analystes d'UBS ont prédit que le platine serait sous-approvisionné pour le reste de l'année 2023 en raison de la substitution dans les catalyseurs automobiles et de la baisse de la production sud-africaine. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; édition de Barbara Lewis)