Le prix de l'or a baissé dans un marché étroit lundi, l'accord sur le plafond de la dette américaine ayant apaisé les inquiétudes du marché et pesé sur les actifs plus sûrs, tandis que les chances d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ont freiné la demande de lingots.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 945,29 dollars l'once à 1013 GMT, s'approchant des plus bas de deux mois atteints vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain étaient également inchangés à 1 944,80 $.

Le recul de l'or en tant que valeur refuge est survenu alors que les actions mondiales se sont redressées à la suite de l'annonce de la finalisation d'un accord sur la dette à Washington, bien que le commerce ait été modéré avec une partie de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, et les États-Unis en vacances.

"Il y a quelques jours encore, une majorité d'investisseurs pariaient sur le fait que la Réserve fédérale maintiendrait ses taux et ne les augmenterait pas au cours du mois à venir", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste externe chez Kinesis Money.

Les données économiques de la semaine dernière ont changé ce point de vue, et la Fed devrait désormais relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

Les contrats à terme du Fed Fund indiquent une probabilité de 65,6 % d'une augmentation de 25 points de base, avec des taux culminant en juillet à 5,317 %.

L'or, qui ne propose pas de rendement propre, a tendance à perdre la faveur des investisseurs lorsque les taux d'intérêt augmentent.

L'indice du Dollar Index était proche de son plus haut niveau depuis deux mois, ce qui a pesé sur les prix de l'or. Un dollar plus fort rend le métal jaune plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

"Tant que nous restons au-dessus de 1 900 dollars, je ne vois pas trop de risque de baisse supplémentaire. Je vois une petite marge de baisse, qui dans le pire des cas pourrait être de 1 800 dollars, mais pas plus parce que la demande est très solide, mais nous pouvons avoir une correction temporaire", a ajouté M. De Casa.

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 23,21 dollars l'once, le platine a gagné 0,6 % à 1 028,44 dollars et le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 427,99 dollars.