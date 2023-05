Le prix de l'or a connu mercredi sa première baisse mensuelle en trois mois, alors que les attentes de la Réserve fédérale d'augmenter encore les taux d'intérêt et l'optimisme concernant l'accord sur la dette américaine ont diminué le statut du lingot en tant que valeur refuge.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était stable à 1 958,02 $ l'once à 0026 GMT, mais en baisse de 1,6% pour le mois jusqu'à présent. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 957,80 $.

* Le républicain Kevin McCarthy a exhorté mardi les membres de son parti à soutenir un accord bipartisan pour relever le plafond de la dette américaine de 31,4 trillions de dollars, et un membre clé de la ligne dure du parti a déclaré qu'il soutiendrait probablement la mesure lors d'un vote de procédure critique.

* Les traders de contrats à terme sur les Fed funds considèrent désormais que la Fed est plus susceptible d'augmenter ses taux d'intérêt le mois prochain que de les laisser inchangés, alors que les données économiques dépassent les attentes et que les parlementaires semblent être parvenus à un accord pour relever le plafond de la dette.

* Le marché évalue maintenant à 66,6 % la probabilité d'une augmentation de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 13 et 14 juin. La hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait des lingots à rendement nul.

* Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Tom Barkin, a déclaré qu'une fois le choc inflationniste passé, l'économie américaine pourrait supporter des taux d'intérêt à un "niveau neutre et normal", plutôt que d'être ramenée à un niveau proche de zéro à chaque ralentissement de l'économie.

* Les marchés asiatiques se concentreront mercredi sur les chiffres de l'indice des directeurs d'achat chinois, qui donneront un premier aperçu de l'activité des usines et du secteur des services en mai dans la deuxième plus grande économie du monde et le premier consommateur d'or.

* L'argent a peu varié à 23,2019 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,7 % à 1 021,08 dollars et le palladium de 0,8 % à 1 412,15 dollars, mais ils sont tous prêts pour une baisse mensuelle.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine NBS Manufacturing PMI Mai 0755 Allemagne Chômage Chg, Taux SA Mai 0800 La BCE publie la Revue de stabilité financière biannuelle 1200 Allemagne CPI, HICP Prelim YY Mai 1800 La Réserve fédérale américaine publie le Livre Beige