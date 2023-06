L'or a progressé mercredi grâce à un dollar plus faible à l'approche de la dernière décision politique de la Réserve fédérale, les marchés s'attendant à ce que la banque centrale américaine maintienne ses taux d'intérêt inchangés à la suite de signes de ralentissement de l'inflation.

L'or au comptant était en hausse de 0,7% à 1 957,33 $ l'once à 9:36 a.m. EDT (1336 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,6% à 1 970,80 $.

Le dollar a oscillé autour de ses plus bas niveaux sur plusieurs semaines, rendant le lingot à prix vert plus attrayant pour les acheteurs étrangers, après que des données plus faibles sur l'inflation des consommateurs américains aient cimenté les paris d'une pause dans le cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed.

Les rendements des bons du Trésor ont également baissé après que les données aient montré que les prix à la production aux États-Unis ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle en près de 2 ans et demi.

L'inflation, telle qu'elle est mesurée par l'indicateur préféré de la Fed, est encore plus de deux fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale. Selon l'outil FedWatch du CME Group, il y a plus de 95 % de chances que les hausses de taux soient interrompues mercredi, mais près de 60 % de chances qu'elles soient augmentées lors de la réunion de juillet.

"Si nous obtenons une pause et que le marché obtient ensuite un rallye de soulagement [...], je vais probablement retirer certains éléments de la liste. Je vais probablement retirer certaines positions parce que (le président de la Fed) Jerome Powell va sortir avec une rhétorique hawkish", a déclaré Phillip Streible, stratège en chef du marché chez Blue Line Futures à Chicago.

Les décideurs de la Fed pourraient bien signaler d'autres hausses de taux une fois qu'ils auront pris le temps d'évaluer l'économie, le système financier et de voir si l'inflation continue de baisser.

Alors que l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait des lingots à rendement nul.

"La perspective est que nous sommes proches du sommet (pour les hausses de taux de la Fed) et cela réduira un peu l'attrait du dollar", a déclaré Peter Fertig de Quantitative Commodity Research.

Les traders attendent également la publication des chiffres hebdomadaires du chômage américain jeudi et les discours de deux responsables de la Fed vendredi.

L'argent a augmenté de 1,4 % à 24,00 dollars l'once, le platine est resté stable à 976,72 dollars et le palladium a bondi de 2,6 % à 1 396,44 dollars. (Reportage de Deep Vakil et Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Paul Simao)