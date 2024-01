Le prix de l'or a baissé lundi pour s'approcher d'un plus bas de trois semaines atteint lors de la dernière session, alors que le dollar américain et les rendements obligataires ont été soutenus par les espoirs réduits d'une réduction précoce des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et que les marchés attendent les chiffres clés de l'inflation cette semaine.

L'or au comptant a glissé de 0,9 % à 2 027,87 $ l'once à 1033 GMT, oscillant près de son plus bas niveau depuis le 19 décembre touché lors de la dernière session. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,7% à 2 034,40 $.

"Je m'attends à ce que les données sur l'inflation soient un catalyseur central, et des données supérieures aux attentes peuvent ajouter de la pression sur l'or car elles peuvent réduire la possibilité qu'ils vont réduire les taux", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste de marché chez Kinesis Money.

"Au premier trimestre de cette année, à moins que l'inflation ne diminue de manière significative, il serait très difficile pour les banques centrales de réduire leurs taux en 2024."

Avant la publication du rapport sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis jeudi, le marché s'attend à ce qu'il y ait environ 69 % de chances que la Fed réduise ses taux en mars, selon l'outil FedWatch du CME.

L'indice du dollar était en hausse de 0,1 % après avoir enregistré sa meilleure semaine depuis juillet 2023 vendredi, rendant le lingot plus coûteux pour les autres détenteurs de devises, tandis que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans sont restés supérieurs à 4 %.

"Je pense que nous assistons à un certain suivi des bonnes données sur l'emploi. Tout cela est lié au refroidissement des attentes de réduction des taux cette année", a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com.

Les données officielles ont montré que les entreprises américaines ont employé plus de personnes que prévu en décembre. Toutefois, les données secondaires de l'Institute for Supply Management (ISM) indiquent que l'industrie des services a considérablement ralenti le mois dernier.

L'argent au comptant était en baisse de 0,9 % à 22,96 dollars l'once, et le platine a baissé de 0,9 % à 951,33 dollars. Le palladium a perdu 1,7 % à 1 009,71 dollars pour sa dixième séance de baisse.