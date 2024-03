Le prix de l'or est resté proche de son plus haut niveau en deux mois lundi, après que des données économiques américaines plus faibles la semaine dernière ont renforcé les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt en juin par la Réserve fédérale, ce qui a fait baisser le dollar et les rendements des bons du Trésor.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,2% à 2080,09 dollars l'once, à 01h52 GMT, après avoir atteint 2088,19 dollars vendredi - son plus haut niveau depuis le 28 décembre. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 2 088,60 dollars.

* Les rendements du Trésor américain à 10 ans et l'indice du dollar ont reculé vendredi après que les données aient montré que l'industrie manufacturière américaine s'est encore effondrée en février et que les dépenses de construction ont étonnamment chuté en janvier.

* Un dollar plus faible rend l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que des rendements obligataires plus faibles réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* L'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs a révélé des résultats médiocres.

* Les marchés ont également pris la mesure des nouvelles difficultés rencontrées par le prêteur régional américain New York Community Bancorp, ce qui a renforcé l'attrait pour les valeurs refuges telles que l'or.

* Une autre série de données a indiqué jeudi que l'augmentation annuelle de l'inflation américaine en janvier était la plus faible depuis près de trois ans, ce qui maintient la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Fed en juin.

* La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

* La prochaine publication économique majeure aux États-Unis sera le rapport sur l'emploi de février, attendu vendredi.

* Les spéculateurs sur l'or du COMEX ont augmenté leurs positions longues nettes de 3 694 contrats à 68 042 au cours de la semaine qui s'est achevée le 27 février, selon des données publiées vendredi.

* Le PDG de Northam Platinum a déclaré vendredi que les sociétés minières de platine en Afrique du Sud sont prises dans la pire crise depuis trois décennies, alors que les prix chutent, après qu'Impala Platinum ait déclaré qu'elle pourrait décider dans les six mois de fermer les puits déficitaires, si les prix ne s'améliorent pas.

* Le platine a baissé de 0,3% à 884,15 dollars l'once, et le palladium est resté stable à 957,88 dollars, tandis que l'argent a baissé de 0,6% à 23,02 dollars. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1600 Harker de la Fed américaine parle -- 2330 Japon CPI Tokyo Feb (Reportage par Harshit Verma à Bengaluru ; Rédaction par Rashmi Aich)