L'or a augmenté lundi, se dirigeant vers sa meilleure séance depuis près de deux semaines, alors que le dollar a reculé avant les données clés de l'inflation américaine de cette semaine qui pourraient influencer la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt plus tard dans le mois.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 1 924,60 $ l'once à 1002 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 949,20 $.

Un dollar plus faible a contribué aux gains, a déclaré l'analyste de Bank of China International Xiao Fu, ajoutant que "les inquiétudes concernant la récession allemande et le ralentissement européen auront certainement un facteur de soutien de la valeur refuge également."

Selon les prévisions de la Commission européenne, l'économie de la zone euro connaîtra cette année une croissance plus lente que prévu, alors que la plus grande économie, l'Allemagne, entre en récession.

L'indice du dollar a chuté de 0,4 % avant les données sur l'inflation américaine prévues mercredi, ce qui rend l'or moins cher pour les acheteurs étrangers.

Ces données pourraient inciter les traders à revoir leurs paris sur la question de savoir si la Fed doit encore augmenter ses taux, l'outil FedWatch du CME indiquant actuellement 42 % de chances d'une augmentation avant 2024.

"Les perspectives à moyen terme pour l'or si l'économie américaine parvient à éviter une récession semblent plus difficiles", a déclaré Rupert Rowling, analyste de marché chez Kinesis Money, dans une note.

Avant la réunion de la Fed des 19 et 20 septembre de ce mois, les responsables politiques de la Fed ont clairement indiqué qu'ils n'avaient pas envie de relever les taux, mais peu d'entre eux sont prêts à crier victoire.

L'argent a bondi de 1 % pour atteindre 23,14 dollars l'once, sa première hausse depuis le 29 août.

"La demande chinoise (pour l'argent) semble se redresser et comme le pays représente environ la moitié de la consommation mondiale, toute amélioration ici pourrait apporter un élément de soutien", a écrit Edward Meir, un analyste qui fournit des recherches pour la société de courtage Marex, dans une note mensuelle.

Le platine a augmenté de 0,9 % à 900,43 $ après avoir enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis novembre 2021 la semaine dernière, et le palladium a gagné 0,7 % à 1 206,16 $.