Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, la baisse du dollar offrant un peu de répit face à la hausse des rendements du Trésor et aux inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt américains qui ont poussé le lingot en dessous du niveau clé de 1 900 dollars l'once.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 1 897,99 $ l'once à 09:54 a.m. EDT (1354 GMT), après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 15 mars à 1 888,30 $ plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 927,50 $.

L'indice du dollar a baissé de 0,3% par rapport à ses rivaux, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

"L'or a baissé au cours des dernières séances en raison de la hausse des taux d'intérêt et des rendements obligataires", a déclaré David Meger, directeur du négoce des métaux chez High Ridge Futures, ajoutant que "nous avons vu un peu de chasse aux bonnes affaires à ces niveaux".

"Nous avons remarqué hier qu'en réponse aux minutes du FOMC, le marché a laissé entendre que la Réserve fédérale pourrait encore être un peu plus agressive que prévu en ce qui concerne la poursuite de l'augmentation des taux."

Procès-verbal de la réunion du

Réunion de la Réserve fédérale des 25 et 26 juillet

a montré que la plupart des décideurs politiques continuaient à donner la priorité à la lutte contre l'inflation, tandis que peu de participants ont mentionné les risques pour l'économie si les taux étaient poussés trop haut.

L'anticipation que les taux d'intérêt américains seront probablement plus élevés pendant plus longtemps a fait grimper les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans à leur plus haut niveau depuis octobre, rendant les lingots sans rendement moins attrayants pour les investisseurs.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage

a baissé la semaine dernière

ce qui indique que le marché de l'emploi reste tendu.

"Les marchés attendent des fissures dans le marché du travail américain pour vraiment changer la trajectoire actuelle et jusqu'à ce moment, le lingot pourrait rester sous pression," a écrit Warren Venketas, analyste chez DailyFX, dans une note.

L'argent a gagné 1,8% à 22,78 dollars l'once, sa plus forte hausse quotidienne depuis le 31 juillet, tandis que le platine a augmenté de 1,9% à 898,94 dollars. Le palladium a grimpé de 1,4 % à 1 225,37 dollars.