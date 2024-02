Le prix de l'or a augmenté jeudi, soutenu par un dollar plus faible et des rendements du Trésor plus bas, avant le rapport hebdomadaire sur les demandes d'emploi qui pourrait fournir de nouveaux indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale américaine commencerait à abaisser les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 2 037,80 dollars l'once, à 0218 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or ont augmenté de 0,1% à 2 053,10 dollars l'once.

* L'indice du dollar a baissé de 0,1%, et les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont glissé à 4,0921%, rendant les lingots sans rendement plus attrayants pour les détenteurs d'autres devises. * Les investisseurs seront attentifs aux données hebdomadaires sur les demandes d'emploi aux Etats-Unis prévues à 1330 GMT après que le rapport mensuel sur les emplois non agricoles de la semaine dernière ait été plus fort que prévu, montrant des signes de force persistante dans le marché du travail.

* Le secteur bancaire régional américain reste préoccupant, Moody's ayant abaissé la note de New York Community Bancorp à "junk", citant la pression sur son financement et sa liquidité.

* L'indice KBW des banques régionales a réduit ses pertes mais a tout de même terminé en baisse et a perdu plus de 5 % depuis le début du mois.

* Les responsables de la Fed veulent attendre avant de réduire les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'ils aient plus de certitude que l'inflation se dirige vers les 2%, et ont donné une série de raisons pour lesquelles ils ne ressentent pas l'urgence de commencer à assouplir la politique bientôt ou d'agir rapidement une fois qu'ils l'auront fait.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Les prix à la consommation en Chine ont prolongé leur baisse pour un quatrième mois en janvier, tandis que les prix à la production ont également chuté, soulignant les risques déflationnistes auxquels est confrontée la deuxième plus grande économie du monde, alors qu'elle s'efforce de mettre en place une reprise solide.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 22,23 dollars l'once, le platine est resté stable à 879,59 dollars, tandis que le palladium a atteint son plus bas niveau depuis cinq ans, perdant 0,2% à 893,31 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0430 Inde Taux Repo -- 1330 US Wkly Jobless Clm w/e Feb. 3 1330 US Fed's Barkin speaks -- 1500 US Wholesale inventories Dec 1705 US Fed's Barkin speaks -- 2350 Japan Broad Money Jan