Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi, aidé par un recul du dollar et des rendements obligataires, alors que les investisseurs attendent avec impatience les données sur l'inflation américaine qui pourraient fournir plus d'indices sur la trajectoire de la hausse des taux de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 1 930,49 $ l'once à 09:46 a.m. EDT (1346 GMT), prévu pour une troisième session consécutive de gains. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3% à 1 935,20 $.

Rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises, l'indice du dollar était en baisse de 0,1% après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 11 mai plus tôt dans la session. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont également baissé.

"Si nous avons une inflation faible, ce sera positif pour l'or et les prix pourraient monter jusqu'à 1 950 dollars. Je pense qu'il sera difficile pour l'or de passer sous la barre des 1 900 dollars si le rapport est positif", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA.

"On craint que les banques centrales n'entraînent l'économie dans une récession beaucoup plus dure. Les hausses de taux ne vont pas briser le dos de l'or, mais elles pourraient tuer l'économie. L'or bénéficie donc d'un certain soutien pour cette raison".

Tous les regards sont tournés vers les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, qui devraient montrer que les prix ont baissé sur une base annuelle en juin.

Toutefois, les marchés tablent sur une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed dans le courant du mois, après que le rapport sur l'emploi de la semaine dernière a fait état d'une économie américaine résiliente.

L'or est utilisé comme un investissement sûr en période d'incertitude politique et financière, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Plusieurs responsables de la banque centrale américaine ont déclaré lundi que la Fed devrait probablement augmenter encore ses taux d'intérêt pour réduire l'inflation, mais que la fin du cycle actuel de resserrement de la politique monétaire approchait.

L'argent au comptant est resté stable à 23,09 dollars l'once, le platine a baissé de 0,4 % à 923,35 dollars et le palladium a glissé de 0,9 % à 1 229,52 dollars. (Reportage de Brijesh Patel et Ashitha Shivaprasad à Bengaluru. Rédaction : Jane Merriman)