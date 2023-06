L'or a rebondi lundi après que le ralentissement de la croissance du secteur des services aux États-Unis a renforcé les paris de la Réserve fédérale sur une pause des taux d'intérêt la semaine prochaine.

L'or au comptant a gagné 0,5% à 1 957,45 $ l'once à 11:01 a.m. EDT (1501 GMT), effaçant les pertes du début de la session, quand il a touché son plus bas depuis le 30 mai. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,21% à 1 973,70 $.

L'indice non manufacturier de l'Institute for Supply Management a chuté à 50,3 le mois dernier, contre 51,9 en avril, et n'a pas répondu aux attentes d'une hausse à 52,2.

"Le marché y voit une raison de prévoir des hausses de taux. ... C'est certainement quelque chose que la Fed se réjouit de voir en ce qui concerne sa lutte contre l'inflation", a déclaré Daniel Ghali, stratège en matières premières chez TD Securities.

L'indice est considéré par certains économistes comme un indicateur de la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, car les prix des services ont tendance à être plus rigides et moins réactifs aux hausses de taux.

L'indice du Dollar Index a baissé après la publication des données, rendant les lingots d'or plus abordables pour les acheteurs étrangers, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont devenus négatifs.

Les traders ont estimé à 80 % les chances que la Fed mette en pause ses hausses de taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Dans un contexte de taux d'intérêt élevés, les lingots ne portant pas intérêt deviennent moins attrayants pour les investisseurs.

Toutefois, "l'or peut sembler surévalué malgré une baisse récente en raison de l'inflation persistante et de la probabilité que la Fed ne réduise pas significativement les taux d'intérêt en 2023", a déclaré Heraeus dans une note.

L'or a baissé de plus de 1% vendredi après que les données ont montré que l'économie américaine a ajouté 339 000 emplois le mois dernier, au-dessus des estimations de 190 000.

L'argent a baissé de 0,1% à 23,56 dollars, le platine a augmenté de 2,5% à 1 028,19 dollars tandis que le palladium a baissé de 0,9% à 1 407,86 dollars.