L'or a reculé lundi, les marchés ayant réduit leurs attentes concernant le cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale et attendu avec prudence les chiffres clés de l'inflation cette semaine, qui devraient fournir une vision actualisée du calendrier des réductions de taux d'intérêt.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 033,89 dollars l'once à 1005 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 7 février vendredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 043,30 $ l'once.

"L'or a commencé la nouvelle semaine en mode veille, les investisseurs cherchant à obtenir plus de clarté sur le calendrier des réductions de la Fed. Néanmoins, le métal précieux semble bénéficier du soutien d'un dollar plus doux et des tensions au Moyen-Orient", a déclaré Lukman Otunuga, analyste principal de la recherche chez FXTM.

Les prix des lingots, considérés comme un investissement sûr en période d'incertitude, ont augmenté de plus de 10 % depuis le début de la guerre au Moyen-Orient au début du mois d'octobre.

A l'ordre du jour cette semaine, l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - qui est attendu jeudi.

"Des signes d'essoufflement des pressions sur les prix et des données molles pourraient stimuler les paris sur la réduction des taux d'intérêt par la Fed, ce qui soutiendrait l'or à rendement nul", a ajouté M. Otunuga.

Les récentes remarques des responsables politiques de la Fed ont suggéré que la banque centrale américaine n'était pas pressée de réduire les taux d'intérêt, ce qui a largement renforcé les paris contre toute réduction des taux avant juin.

Un ton hawkish de la Fed et des données économiques résistantes repoussent les réductions des taux directeurs du FOMC à la mi-2024, a déclaré Citi Research, qui a abaissé son objectif de prix de l'or à 0-3 mois à 1 950 dollars l'once, dans une note.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots sans rendement et pèse sur le dollar. L'indice du dollar était en retrait après avoir enregistré sa première baisse hebdomadaire de l'année la semaine dernière.

L'argent au comptant a perdu 1% à 22,70 dollars l'once. Le platine a perdu 1,2% à 890,10 dollars l'once et le palladium a baissé de 0,8% à 963,73 dollars.