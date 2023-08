Le prix de l'or a reculé lundi après que Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a indiqué que de nouvelles hausses des taux d'intérêt seraient probablement nécessaires pour contenir l'inflation.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 1 935,39 $ l'once à 09:56 a.m. EDT (1356 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 1 970,60 $.

Bowman, dans des remarques préparées pour être livrées à un événement "Fed Listens" à Atlanta qui largement

qui reprenait en grande partie les commentaires

Elle a déclaré qu'elle soutenait la dernière augmentation des taux d'intérêt parce que l'inflation reste trop élevée.

"L'indice du dollar et les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté à la suite de ces déclarations et les contrats à terme sur l'or ont eu une réaction plus ou moins atténuée", a déclaré Phillip Streible, stratège en chef du marché chez Blue Line Futures à Chicago.

"Si les données de l'IPC sont inférieures aux prévisions, certains responsables de la Fed pourraient mettre un terme à leur vision optimiste des hausses de taux et nous aurions de meilleures chances d'obtenir une stabilisation des prix.

John C. Williams

président de la Banque fédérale de réserve de New York, prévoit que les taux d'intérêt pourraient commencer à baisser l'année prochaine, selon le New York Times.

Bien que l'or soit considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Cette semaine, l'accent sera mis sur les données relatives à l'indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis, attendues jeudi, qui pourraient apporter des éclaircissements sur la politique de la Fed.

"Nous pensons toujours que la tendance indique une faible inflation et que la Fed n'a donc pas besoin de relever ses taux", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

L'argent a baissé de 1,2 % à 23,32 dollars l'once, tandis que le platine a reculé de 0,4 % à 918,37 dollars. Le palladium a chuté de 0,7 % à 1 247,81 dollars.

"Les prix du palladium pourraient être proches d'un plancher temporaire car les risques d'approvisionnement pourraient réapparaître en raison des tensions géopolitiques", a déclaré Daniela Corsini, économiste chez Intesa Sanpaolo, dans une note. (Reportage de Brijesh Patel et Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)