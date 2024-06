Le prix de l'or a baissé lundi, pénalisé par un dollar plus fort et des rendements du Trésor plus élevés, alors que les investisseurs attendent les données américaines et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale tout au long de la semaine pour avoir plus d'indications sur les perspectives de la politique monétaire.

L'or au comptant était en baisse de 0,5% à 2 319,99 $ l'once à 10:11 a.m. ET (1411 GMT). Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,6% à 2 334,90 $.

"Il y a vraiment un manque de nouvelles fondamentales, donc le marché de l'or se tourne vers les marchés extérieurs pour s'orienter", a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal du marché chez Kitco Metals.

"Le prix de l'or va probablement osciller entre 2300 et 2400 dollars jusqu'à ce que le prochain catalyseur fondamental se produise, ce qui ne se produira peut-être pas avant juillet.

Le dollar s'est apprécié pour la troisième fois consécutive par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté.

Les traders surveillent de près les commentaires du président de la Fed de New York, John Williams, du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, et du gouverneur de la Fed, Lisa Cook.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dimanche qu'il était "raisonnable de prévoir" que la banque centrale américaine réduirait ses taux d'intérêt une fois cette année, en attendant le mois de décembre.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

La publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis mardi, des demandes hebdomadaires d'allocations chômage jeudi et des indices rapides des directeurs d'achat vendredi pourrait apporter plus de clarté sur la consommation et la vigueur de l'économie.

"L'appétit pour l'or s'est accru à la suite de la publication de données sur l'inflation plus faibles que prévu et des détails moins optimistes de la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee)", a déclaré Ryan McKay, stratège principal en matière de matières premières chez TD Securities, dans une note.

"Cependant, cela dit, il reste beaucoup d'incertitudes concernant le calendrier des réductions attendues, et le bêta du positionnement macro aux données surprises restera élevé à court terme."

L'argent au comptant a glissé de 0,8 % à 29,30 $ l'once, le platine a gagné 0,3 % à 960,45 $ et le palladium a chuté de 1,4 % à 878 $. (Reportage de Brijesh Patel et Anmol Choubey à Bengaluru ; Rédaction de Paul Simao)