Le prix de l'or a étendu sa chute mercredi pour atteindre son plus bas niveau en trois mois et demi, sur les paris pour des taux d'intérêt restant plus longtemps élevés, tandis que les traders se sont positionnés pour un discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

L'or au comptant a chuté de 0,4% à 1 905,75 $ l'once à 9:23 a.m. EDT (1323 GMT), atteignant son plus bas niveau depuis la mi-mars. Les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,5% à 1 915,00 $.

"Bien que le marché estime qu'il y a une bonne chance que la Fed augmente ses taux en juillet, le facteur le plus pertinent pour l'or est que le marché a simultanément évalué le nombre de réductions que nous pourrions attendre au cours de l'année prochaine", a déclaré Daniel Ghali, stratège en matières premières chez TD Securities.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 74 % les chances d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en juillet, et ne voient que peu de chances d'un assouplissement de la politique monétaire d'ici la fin de l'année.

L'indice du dollar s'est raffermi de 0,4 %, rendant l'or moins attrayant pour les acheteurs étrangers.

"Les bonnes données économiques américaines restent un vent contraire pour le métal jaune, car elles devraient inciter les responsables de la Fed à réitérer leur ton hawkish", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste d'UBS.

Les ventes de nouvelles maisons individuelles aux États-Unis ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près d'un an et demi en mai, tandis que la confiance des consommateurs américains a également fait un bond en juin.

Les investisseurs se concentrent désormais sur le discours de M. Powell lors d'une table ronde sur la politique monétaire organisée dans le cadre du Forum de la Banque centrale européenne au Portugal.

"Nous nous attendons toujours à ce que le resserrement agressif de la politique monétaire affaiblisse à un moment donné les données économiques américaines et entraîne un changement de ton de la part de la Fed", a ajouté M. Staunovo.

Les taux d'intérêt élevés découragent les traders d'investir dans l'or qui ne rapporte rien.

L'argent a chuté de 1 % à 22,65 dollars l'once, le platine a perdu 1,4 % à 911,74 dollars, son niveau le plus bas depuis quatre mois, et le palladium a plongé de 5,5 % à 1 225,19 dollars, son niveau le plus bas depuis quatre ans et demi. (Reportage de Deep Vakil et Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)