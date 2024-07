Le prix de l'or a peu changé mardi, le dollar est resté ferme et les rendements du Trésor ont augmenté, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine de juin prévues plus tard dans la semaine pour plus de clarté sur la trajectoire des taux d'intérêt américains.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 360,70 $ l'once à 10:13 a.m. ET (1413 GMT), après avoir chuté de plus de 1% au cours de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain se sont raffermis de 0,2% à 2 367,80 $.

Le dollar a augmenté de 0,1% par rapport à ses rivaux, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements du Trésor à 10 ans ont augmenté. [USD/

On s'attend à ce que la Réserve fédérale commence à réduire ses taux dès septembre, ce qui contribue positivement à la situation actuelle du marché, a déclaré Bart Melek, responsable des stratégies sur les matières premières chez TD Securities.

Les récentes données économiques américaines ont mis en évidence un ralentissement du marché du travail, renforçant les attentes selon lesquelles la banque centrale américaine est sur le point de commencer à réduire les taux d'intérêt prochainement.

Toutefois, le président de la Fed

Jerome Powell

a déclaré mardi au Congrès que l'inflation "restait supérieure" à l'objectif de 2 % de la Fed, mais qu'elle s'était améliorée au cours des derniers mois et que "d'autres bonnes données renforceraient" les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale.

L'attention se porte désormais sur les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de jeudi, les chiffres récents montrant un ralentissement par rapport aux niveaux élevés inattendus du début de l'année.

Si les marchés ont la preuve que l'inflation américaine reste tenace, cela pourrait inciter le métal précieux à se défaire de ses gains récents, a déclaré Han Tan, analyste en chef du marché chez Exinity Group.

Les traders considèrent actuellement qu'il y a environ 75 % de chances que les taux d'intérêt soient abaissés en septembre, selon l'outil de surveillance de la Fed du CME Group.

l'outil FedWatch du CME Group

. L'attrait des lingots sans rendement a tendance à augmenter lorsque les taux d'intérêt sont plus bas.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 30,91 dollars l'once, le platine a baissé de 0,5 % pour atteindre 991,90 dollars et le palladium a glissé de 0,5 % pour atteindre 1 003,75 dollars.