Les prix de l'or sont restés stables mercredi, les opérateurs se positionnant sur les données clés de l'inflation américaine attendues plus tard dans la journée, qui pourraient avoir un impact sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était inchangé à 2 032,86 $ l'once, à 0201 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1% à 2 041,50 $.

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain est attendu à 1230 GMT. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation de 5,5% en glissement annuel des prix à la consommation de base pour le mois d'avril.

Si l'inflation américaine reste modérément contrôlée, elle pourrait conduire à une pause dans les hausses de taux de la Fed, ce qui affaiblira le dollar et soutiendra l'or, a déclaré le responsable de la recherche de Geojit Financial Services, Hareesh V.

Les marchés estiment actuellement à 83 % les chances que la banque centrale américaine maintienne ses taux à leur niveau actuel en juin.

Mardi, le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré que l'économie américaine ralentissait de manière ordonnée, tandis que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si la banque centrale américaine avait fini de relever ses taux d'intérêt.

Bien que l'or soit considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt émousse l'attrait des lingots sans rendement.

"La perspective d'une monnaie et de rendements faibles aux États-Unis ravive le statut de valeur refuge de l'or. Les inquiétudes concernant l'économie mondiale et les perspectives de l'offre et de la demande pourraient également soutenir le métal jaune dans un avenir proche", a ajouté M. Hareesh.

Les investisseurs suivent également de près l'évolution du plafond de la dette américaine.

Le président Joe Biden et les principaux parlementaires ont accepté mardi de poursuivre les discussions afin de sortir de l'impasse sur le relèvement du plafond de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, à trois semaines seulement d'un défaut de paiement sans précédent.

L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 25,58 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 1 105,82 dollars et le palladium a gagné 0,1% à 1 571,23 dollars.