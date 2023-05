Le prix de l'or s'est stabilisé jeudi, alors que le dollar s'est légèrement éloigné d'un pic de sept semaines, et que les traders se concentrent sur les négociations à Washington concernant le relèvement du plafond de la dette américaine.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 983,79 dollars l'once à 0249 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain se sont stabilisés à 1 986,60 dollars.

Le Dollar Index a baissé sur la journée, après avoir atteint un plus haut de sept semaines dans la session précédente, en partie en raison des traders qui ont réduit les attentes d'une réduction des taux par la Réserve Fédérale cette année.

L'or pourrait rester dans la fourchette de 1 965 à 2 020 dollars au cours des deux prochaines semaines, mais la tendance générale reste assez faible, car l'optimisme croissant concernant le plafond de la dette est également susceptible d'exercer une pression sur le lingot, a déclaré Edward Meir, analyste des métaux chez Marex.

De nombreux chiffres macroéconomiques américains ont été plus élevés que prévu, ce qui donne à penser que la Fed ne fera probablement pas de pause en juin, et le spectre de taux plus élevés est baissier pour l'or, a ajouté M. Meir.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy ont souligné mercredi leur détermination à parvenir rapidement à un accord pour relever le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars et éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont également augmenté mercredi, dans un contexte d'optimisme prudent concernant les discussions des parlementaires sur le relèvement du plafond de la dette américaine et sur fond de renforcement des attentes de taux d'intérêt plus élevés à long terme.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 76,2 % la probabilité que la banque centrale américaine maintienne ses taux au niveau actuel en juin. La hausse des taux d'intérêt émousse l'attrait des lingots à faible rendement.

L'argent au comptant est resté stable à 23,72 dollars l'once.

Christopher Wong, stratégiste chez OCBC FX, a déclaré que la baisse de l'argent depuis le début du mois "pourrait être plus proche d'une stabilisation provisoire".

Le platine a baissé de 0,2% à 1 067,06 dollars, tandis que le palladium s'est stabilisé à 1 488,08 dollars.