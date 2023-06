Le prix de l'or s'est stabilisé mercredi avec la baisse du dollar, tandis que les traders évaluaient les données sur l'inflation américaine et leur impact sur la décision politique très attendue de la Réserve fédérale, prévue plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 945,29 dollars l'once à 0037 GMT après avoir chuté lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 958,30 dollars.

* Le dollar américain s'est légèrement détendu, rendant le lingot à prix vert plus attrayant pour les acheteurs étrangers.

* L'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation a été la plus faible depuis plus de deux ans, bien que les pressions sous-jacentes sur les prix soient encore fortes, ce qui suggère que l'inflation ne va pas se calmer facilement et pourrait continuer à alimenter les possibilités d'une hausse des taux de la Fed.

* Les prévisions selon lesquelles la Fed maintiendra son taux cible inchangé mercredi dans une fourchette de 5 % à 5,25 % se situent actuellement à 94,2 %, selon l'outil Fedwatch du CME.

* Les responsables de la Réserve fédérale se sont réunis mardi pour leur première réunion en 15 mois sans qu'aucune hausse des taux d'intérêt n'ait été décidée à l'avance, ce qui équivaut à la première réunion de l'ère du "ils le feront ou ils ne le feront pas".

* Alors que l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés pour contenir les pressions sur les prix pèsent généralement sur l'attrait de cet actif sans rendement.

* Les marchés asiatiques sont prêts pour une ouverture explosive après une lecture inférieure au consensus de l'inflation américaine qui a déclenché un rallye à travers tous les actifs à risque mardi, bien que les investisseurs soient attentifs à la forte augmentation des rendements obligataires américains.

* Les gestionnaires de fonds mondiaux, quant à eux, ont réduit leurs allocations d'actions à un plus bas de cinq mois, tandis que les niveaux de trésorerie ont baissé à 5,1%, leur plus bas depuis janvier 2022, a montré une enquête de Bank of America mardi.

* L'argent au comptant est resté stable à 23,6921 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3% à 979,64 dollars, tandis que le palladium est resté stable à 1 361,55 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Estimation du PIB du Royaume-Uni MM, 3M/3M, YY Avril

0600 UK Production manufacturière MM Avril

1230 US PPI Industrie manufacturière mai

1800 Réserve fédérale américaine, Federal Open Market

de la Réserve fédérale américaine annonce sa décision sur les taux d'intérêt.

taux d'intérêt, suivie d'une déclaration

-- Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine

tient une conférence de presse