Le prix de l'or a légèrement baissé lundi, le dollar s'étant raffermi à la suite de la publication d'un solide rapport sur l'emploi aux États-Unis, ce qui a compensé le soutien apporté par la perspective d'une pause de la Réserve fédérale dans ses augmentations de taux d'intérêt ce mois-ci.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 945,66 dollars l'once, à 00h41 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 1 963,10 dollars.

* Le Dollar Index a augmenté de 0,2%, rendant le lingot moins abordable pour les acheteurs étrangers.

* Le cours de l'or a reculé de plus de 1% vendredi après la publication de données montrant que le nombre d'emplois non agricoles aux Etats-Unis a augmenté de 339 000 le mois dernier, soit beaucoup plus que les 190 000 prévus par les économistes interrogés par l'agence Reuters. Mais le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis sept mois, à 3,7 %.

* La hausse du taux de chômage a incité les marchés à estimer à 78,7 % la probabilité que la Fed américaine laisse les taux d'intérêt inchangés lors de la réunion des 13 et 14 juin, selon l'outil FedWatch du CME.

* Les lingots non porteurs d'intérêts tendent à devenir moins attractifs dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

* Les actions asiatiques ont prolongé lundi un rallye mondial sur l'optimisme de la Fed qui devrait suspendre ses hausses de taux ce mois-ci, tandis que le pétrole a bondi après que l'Arabie saoudite a plaidé pour des réductions importantes de la production en juillet.

* La demande d'or physique a ralenti en Inde la semaine dernière, la reprise des prix intérieurs ayant incité les acheteurs à reporter leurs achats, tandis que l'affaiblissement de la monnaie chinoise a soutenu les primes dans le pays le plus consommateur.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 23,57 dollars l'once, le platine est resté stable à 1 003,69 dollars l'once, tandis que le palladium a baissé de 0,1% à 1 418,45 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0145 Chine Caixin Services PMI Mai 0500 Inde S&P Global Services PMI Mai 0750 France HCOB Composite PMI Mai 0750 France S&P GLobal Services PMI Mai 0755 Allemagne HCOB Services PMI Mai 0755 Allemagne HCOB Composite Final PMI Mai 0800 UE HCOB Services PMI Final Mai 0800 UE S&P Global Comp Final PMI Mai 0830 Royaume-Uni Composite PMI Final Mai 0830 Royaume-Uni Reserve Assets Total Mai 1345 US S&P Global Comp Final PMI Mai 1345 US S&P Global Svcs PMI Final Mai 1400 US Factory Orders MM Apr 1400 US ISM N-Mfg PMI Mai 1300 Déclaration introductive de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, lors de l'audition devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen à Bruxelles (Reportage de Kavya Guduru à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)