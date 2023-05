Le prix de l'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 3 mois et demi, les récentes données économiques américaines et l'espoir d'une résolution du débat sur la dette ayant fait perdre de l'éclat au lingot.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 959,15 $ l'once à 0026 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 961,70 $.

* Le lingot a connu une baisse hebdomadaire de 2,6%, sa plus forte baisse depuis février.

* Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, suggérant que le marché du travail reste tendu.

* Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, le principal républicain à Washington, espèrent finaliser un accord sur le plafond de la dette après le retour de M. Biden de la réunion du Groupe des Sept au Japon dimanche.

* Deux responsables de la Fed ont déclaré jeudi que l'inflation américaine ne semblait pas se ralentir assez rapidement pour permettre à la Fed de faire une pause dans la campagne de relèvement des taux d'intérêt.

* Le secrétaire américain au Trésor, Janet Yellen, a réaffirmé la force et la solidité du système bancaire du pays lors d'une réunion avec les PDG des banques jeudi, selon un communiqué du département du Trésor.

* L'indice du Dollar Index a baissé de 0,1% dans les premiers échanges asiatiques, mais est resté proche de son plus haut niveau depuis près de deux mois. Un dollar plus fort rend l'or moins abordable pour les investisseurs étrangers.

* Ailleurs, les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 3,4% en avril par rapport à l'année précédente alors que les hausses de prix se sont étendues, les données ont montré vendredi, jetant le doute sur l'idée de la banque centrale que l'inflation ralentira en dessous de son objectif de 2% plus tard dans l'année.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 23,53 dollars l'once, le platine a ajouté 0,2% à 1 050,94 dollars, le palladium a grimpé de 1% à 1 467,38 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) Pas de données/événements majeurs attendus le vendredi 19 mai (Rapport d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)