Le prix de l'or a baissé vendredi après une hausse de plus de 1% lors de la session précédente, bien que le lingot soit en voie de réaliser un gain hebdomadaire sur les paris que la Réserve fédérale américaine pourrait suspendre les hausses de taux lors de sa réunion de la semaine prochaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 964,52 dollars l'once à 00h41 GMT, mais se dirige vers une hausse hebdomadaire de 0,8%. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 979,50 $.

* Le prix de l'or a grimpé de plus de 1% jeudi après que les données aient montré que les demandes hebdomadaires de chômage aux Etats-Unis ont augmenté la semaine dernière, renforçant les attentes que la Réserve Fédérale interrompe son cycle de hausse des taux d'intérêt.

* L'indice du Dollar Index est resté proche de ses plus bas niveaux de la séance précédente et était en passe de connaître une deuxième baisse hebdomadaire. Un dollar plus faible rend l'or moins cher pour les acheteurs étrangers.

* L'attention se porte maintenant sur le rapport sur l'inflation des consommateurs américains pour le mois de mai, attendu le 13 juin, avant la réunion de la Fed, qui fournira aux investisseurs plus de clarté sur la santé de la plus grande économie du monde.

* Le Fonds monétaire international a exhorté jeudi la Réserve fédérale américaine et les autres banques centrales mondiales à "maintenir le cap" de la politique monétaire et à rester vigilantes dans la lutte contre l'inflation.

* Les marchés évaluent à 71,3 % la probabilité que la Fed ne bouge pas la semaine prochaine, selon l'outil FedWatch du CME. Cependant, les chances d'une hausse des taux d'intérêt en juillet sont maintenant de 51%.

* Alors que l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, les hausses de taux d'intérêt augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* En attendant, les emprunts d'urgence auprès de la Fed par les banques ont légèrement augmenté au cours de la dernière semaine, a rapporté la banque centrale américaine jeudi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 24,2604 dollars l'once, tandis que le platine est resté stable à 1 009,84 dollars. Le palladium a baissé de 0,2% à 1 359,54 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine PPI, CPI YY mai