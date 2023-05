Le prix de l'or est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 3 mois et demi vendredi, les espoirs d'une résolution des négociations sur le plafond de la dette américaine et la diminution des attentes d'une baisse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année ayant fait perdre de l'éclat au lingot.

L'or au comptant était stable à 1 958,29 $ l'once à 2 h 31 GMT, et s'apprêtait à subir une baisse hebdomadaire de 2,6 %, la plus importante depuis le début du mois de février.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient stables à 1 959,10 $.

Les marchés voient une fin positive aux négociations sur le plafond de la dette car les commentaires récents ont porté sur les progrès réalisés, et étant donné que les rendements et le dollar augmentent en même temps, l'or se replie, a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy espèrent conclure un accord sur le plafond de la dette après le retour de M. Biden de la réunion du Groupe des Sept au Japon dimanche.

L'indice du Dollar Index est resté proche de son plus haut niveau en deux mois, rendant l'or moins abordable pour les investisseurs étrangers.

Deux responsables de la Fed ont déclaré que l'inflation américaine ne semblait pas se ralentir assez rapidement pour permettre à la banque centrale de faire une pause dans sa campagne de hausse des taux d'intérêt.

Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer lors d'un événement plus tard dans la journée, et les traders seront à l'affût de signaux politiques.

Si M. Powell repousse les attentes en matière de réduction des taux et laisse entrevoir des taux plus élevés pour plus longtemps que le marché ne le pense, cela sera "à nouveau négatif pour l'or", a ajouté M. Spivak.

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a réaffirmé la force et la solidité du système bancaire du pays lors d'une réunion avec les PDG des banques jeudi, selon un communiqué du département du Trésor.

L'argent au comptant a augmenté de 0,1% pour atteindre 23,52 dollars l'once, mais devrait connaître une deuxième baisse hebdomadaire.

Le platine est resté stable à 1 049,54 dollars, tandis que le palladium a augmenté de 1,2 % à 1 470,81 dollars.