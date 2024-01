L'or se dirige vers une baisse mensuelle sur la prudence des taux ; la Fed en ligne de mire

Le 31 janvier 2024 à 06:25 Partager

Les prix de l'or se dirigent vers leur première baisse mensuelle en quatre mois alors que les investisseurs tempèrent leurs paris de réductions rapides et profondes des taux aux Etats-Unis à la lumière d'une économie résiliente, et attendent également les remarques de la Réserve Fédérale prévues plus tard dans la journée.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 033,28 dollars l'once à 0330 GMT, après avoir touché un plus haut de deux semaines de 2048,12 dollars lors de la session précédente. Les prix ont chuté de 1,4% depuis le début du mois. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 032,70 dollars. "Le rallye saisonnier de l'or semble être arrivé tôt, il n'est donc pas trop surprenant de le voir se débattre en janvier... les traders se rendent lentement compte que la Fed est moins pessimiste qu'ils ne l'espéraient en décembre", a déclaré Matt Simpson, analyste principal chez City Index. Les traders évaluent à environ 130 points de base (pb) les réductions de taux de la Fed pour 2024, en baisse par rapport aux paris de plus de 160 pb à la fin de 2023, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG. Les chances d'une baisse des taux en mars sont tombées à 44 %, contre environ 90 % il y a un mois. L'indice du dollar était en passe de marquer son meilleur mois depuis septembre, avec un gain de plus de 2 % jusqu'à présent en janvier. Les rendements des bons du Trésor américain de référence ont atteint leur plus bas niveau en deux semaines, à 4,0261 %, tout en restant supérieurs à la clôture de fin d'année à 3,8600 %. "Avec de nouveaux espoirs de trêve à Gaza, la réunion du FOMC d'aujourd'hui risque de décevoir les colombes et de peser sur l'or", a déclaré M. Simpson. Le marché se concentre sur la déclaration de la Fed à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours à 1900 GMT, où elle devrait laisser les taux inchangés, qui est suivie d'une conférence de presse du président Jerome Powell à 1930 GMT. L'argent au comptant a diminué de 0,4% à 23,07 $ l'once, le platine a glissé de 0,3% à 917,90 $, et le palladium a diminué de 0,3% à 973,26 $. Tous les trois étaient prêts pour une baisse mensuelle.