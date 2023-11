Le prix de l'or s'est consolidé dans une fourchette étroite jeudi, oscillant autour d'un plus haut de près de sept mois, alors que les investisseurs attendent un test d'inflation clé pour évaluer si les réductions de taux d'intérêt aux États-Unis interviendront plus tôt que prévu.

L'or au comptant était stable à 2 044,79 $ l'once à 0351 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 5 mai mercredi, et était sur le point de réaliser son deuxième gain mensuel consécutif. Le lingot s'est négocié dans une fourchette d'environ 4 dollars jeudi.

Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont baissé de 0,2 % à 2 045,30 $ l'once.

"Les prix semblent prendre une légère pause dans la session d'aujourd'hui, avec un peu d'attente avant les données sur les dépenses de consommation personnelle aux Etats-Unis - la jauge d'inflation préférée de la Fed - à 1330 GMT, a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché d'IG.

"Bien que le PIB américain du troisième trimestre ait créé une surprise dans la nuit, les données n'ont pas réussi à influencer les paris de réduction des taux du marché, les sentiments continuant à s'inspirer des commentaires plus récents de la Fed (des responsables).

Cette semaine, les responsables de la Réserve fédérale ont évoqué la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt dans les mois à venir et s'attendent à ce que la croissance ralentisse et que l'inflation continue de diminuer, ce qui a fait chuter les rendements des bons du Trésor à 10 ans à 4,2210 %, leur niveau le plus bas depuis deux mois et demi.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots ne portant pas intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders ont augmenté leurs paris pour une réduction des taux par la banque centrale américaine, passant de 80 % de chances en mai à une chance sur deux en mars.

L'or devenant moins cher pour les autres détenteurs de devises, l'indice du dollar s'est rapproché de ses plus bas niveaux en trois mois et devait enregistrer en novembre sa plus mauvaise performance mensuelle depuis un an.

Les investisseurs se concentreront également sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer vendredi.

L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 24,98 $ l'once. Le platine a augmenté de 0,2 % à 933,52 dollars. Le palladium est resté stable à 1 027,45 dollars l'once.