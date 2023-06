L'or est resté stable mardi, bien que les prix aient évolué dans une fourchette étroite alors que les traders attendaient les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée et la décision politique de la Réserve fédérale, alors que l'on s'attend à une pause dans la trajectoire de la hausse des taux de la banque centrale.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 956,30 $ l'once à 0215 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 970,80 $.

"Le marché attend l'IPC américain et la réunion du FOMC pour fournir une direction plus claire sur le prix de l'or. (Cependant) il n'y a pas de catalyseur pour que l'or surpasse les autres classes d'actifs indépendamment des décisions politiques de la Fed", a déclaré Michael Langford, directeur de la société de conseil aux entreprises AirGuide.

Selon les économistes interrogés par Reuters, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai devrait montrer un ralentissement de la hausse de l'inflation en glissement annuel à 4,1 % contre 4,9 % en avril, avec une augmentation mensuelle de 0,2 %, en baisse par rapport à la hausse de 0,4 % du mois précédent.

Alors que l'or est considéré comme une protection contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt visant à réduire les pressions sur les prix pèse généralement sur l'attrait de cet actif sans rendement.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment qu'il y a environ 80 % de chances que la Fed maintienne ses taux et 20 % de chances qu'elle les augmente de 25 points de base.

"L'or devrait continuer à suivre une tendance latérale vers la moyenne mobile de 100 jours de 1 941 $ l'once, si elle se brise, le prochain niveau de soutien est la moyenne mobile de 200 jours de 1 841 $ l'once", a ajouté M. Langford d'AirGuide.

La Banque centrale européenne rendra sa décision sur les taux d'intérêt jeudi et on s'attend généralement à ce qu'elle augmente ses taux de 25 points de base. En revanche, la Banque du Japon, qui annoncera son verdict vendredi, devrait maintenir sa politique ultra-libre. Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 24,0849 dollars l'once, le platine s'est stabilisé à 990,23 dollars, et le palladium a gagné 0,8% à 1360,18 dollars. (Reportage d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)