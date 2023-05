Le prix de l'or a oscillé autour de son plus bas niveau depuis deux mois, lundi, lors d'un marché peu animé en raison de l'accord sur le plafond de la dette américaine qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs, tandis que les risques de relèvement des taux par la Réserve fédérale ont freiné la demande de lingots d'or.

L'or au comptant était pratiquement inchangé à 1 946,28 $ l'once à 9:51 a.m. EDT (1351 GMT), tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 945,50 $.

Les nouvelles de Washington d'un accord sur la dette, qui doit encore passer par le Congrès, sont arrivées lors d'une journée à faible volume avec les Etats-Unis et une partie de l'Europe, y compris la Grande-Bretagne, en vacances.

"Jusqu'à il y a quelques jours, une majorité d'investisseurs pariaient sur le fait que la Réserve fédérale ne changerait pas ses taux d'intérêt et ne les augmenterait pas dans le mois à venir", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste externe chez Kinesis Money.

Les données économiques de la semaine dernière ont changé ce point de vue, et la Fed devrait désormais relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 59,4 % d'une augmentation de 25 points de base, les taux atteignant leur maximum en juillet à 5,318 %.

"Avec une possible hausse des taux de la Fed en juin, c'est le billet vert et les rendements du Trésor américain qui continuent de prospérer", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, dans une note.

L'or, qui ne propose pas de rendement propre, a tendance à perdre la faveur des investisseurs lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Le Dollar Index était proche de son plus haut niveau depuis deux mois, ce qui a pesé sur les prix de l'or. Un dollar plus fort rend les lingots plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

"Tant que nous restons au-dessus de 1 900 dollars, je ne vois pas trop de risque de baisse supplémentaire", a déclaré M. De Casa, ajoutant qu'il pourrait y avoir une petite marge de baisse.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 23,20 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,4 % à 1 026,59 dollars, tandis que le palladium est resté pratiquement stable à 1 423,17 dollars.