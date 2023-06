Le prix de l'or a augmenté au début des échanges asiatiques jeudi, aidé par un dollar plus faible, mais il est resté dans une fourchette étroite alors que les traders se concentrent sur le vote sur le plafond de la dette américaine.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 965,61 dollars l'once à 0008 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 1 965,20 $.

* L'indice du Dollar Index s'est détendu d'un plus haut de plus de deux mois, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs d'outre-mer.

* Un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette du gouvernement américain de 31 400 milliards de dollars et à éviter un défaut de paiement désastreux a franchi un obstacle procédural clé à la Chambre des représentants mercredi, préparant le terrain pour un vote sur l'accord bipartisan sur la dette lui-même.

* Les investisseurs considèrent l'éventualité d'un défaut de paiement des États-Unis comme un événement peu probable mais potentiellement catastrophique pour les marchés mondiaux. L'adoption par la Chambre des représentants enverrait le projet de loi au Sénat, où le débat pourrait s'étendre jusqu'au week-end, juste avant la date du 5 juin à laquelle le gouvernement pourrait commencer à manquer d'argent.

* Les créations d'emplois aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en avril et les données du mois précédent ont été révisées à la hausse, ce qui laisse présager une vigueur persistante du marché du travail qui pourrait contraindre la Réserve fédérale à relever à nouveau les taux d'intérêt en juin.

* La hausse des taux d'intérêt émousse l'attrait des lingots à rendement nul.

* Sur le marché physique, l'Inde a réduit les prix de base de l'or et de l'argent importés, alors que les prix sur le marché mondial se sont corrigés.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1% à 23,5052 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3% à 996,62 dollars et le palladium a augmenté de 0,8% à 1 372,70 dollars.

* La société russe Nornickel s'attend à ce que le marché mondial du palladium passe d'un déficit de 200 000 onces troy en 2023 à un excédent de 300 000 onces troy en 2024, en raison du recyclage qui dépasse la reprise de la demande, a déclaré le minier mercredi. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1230 US Initial Jobless Clm Weekly 1345 US S&P Global Mfg PMI Final May 1400 US ISM Manufacturing PMI May (Reportage de Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)