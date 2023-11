Le prix de l'or a augmenté mercredi, soutenu par un dollar américain et des rendements obligataires plus faibles après que des données montrant un ralentissement de l'inflation aux États-Unis aient renforcé l'idée que la Réserve fédérale a terminé sa campagne d'augmentation des taux d'intérêt.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 965,83 $ l'once, à 3h19 GMT, après avoir augmenté de 0,9 % pendant la nuit. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,2 % à 1 969,50 $.

"Le monde parfait semble avoir été créé pour l'or avec une forte baisse du dollar et une forte baisse des rendements, mais l'or n'a pas pu capitaliser davantage et a eu une augmentation assez modeste", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive.

"Cela semble suggérer qu'il y a encore un élément de risque géopolitique qui se dissipe, et le marché semble encore être en train de prendre en compte le risque que la guerre entre Israël et le Hamas s'étende à d'autres combattants", a ajouté M. Spivak.

Les données de mardi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis sont restés inchangés en octobre et que la hausse annuelle de l'inflation sous-jacente a été la plus faible en deux ans.

L'inflation plus faible que prévu a fait baisser l'indice du dollar de plus de deux mois, ce qui a rendu l'or moins cher pour les autres détenteurs de devises. Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de deux mois.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont estimé mardi à 65 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en mai de l'année prochaine, contre 34 % lundi, selon l'outil FedWatch du CME.

La baisse des taux d'intérêt américains augmente l'intérêt de détenir de l'or.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur les ventes au détail et l'indice des prix à la production (PPI) mercredi pour avoir plus d'indications sur les perspectives de la Fed en matière de taux d'intérêt. Les économistes prévoient une hausse de 0,1 % de l'IPP le mois dernier, contre une hausse de 0,5 % en septembre.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3% à 23,15 dollars l'once, tandis que le platine est resté stable à 885,94 dollars. Le palladium a gagné 0,2 % à 1 018,60 dollars l'once. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Janane Venkatraman)