Le prix de l'or a peu varié jeudi sur les discussions renouvelées sur les hausses de taux d'intérêt cette année par la Réserve fédérale américaine, gardant le lingot coincé près d'un plus bas de trois mois atteint lors de la session précédente.

L'or au comptant était stable à 1 932,35 $ l'once à 0242 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 942,70 dollars.

Dans ses remarques aux législateurs sur Capitol Hill, Powell a déclaré que de nouvelles augmentations de taux sont "une assez bonne estimation" de la direction que prend la banque centrale américaine si l'économie continue dans sa direction actuelle.

Alors que les taux d'intérêt plus élevés émoussent l'attrait pour les lingots à rendement nul, Edward Meir, analyste des métaux chez Marex, a déclaré que "le marché croit toujours que la banque centrale est "très proche de terminer ses hausses de taux", et c'est pourquoi l'or n'a pas vraiment fait grand-chose. Il est un peu sur la défensive, mais ne s'est pas effondré", a déclaré Edward Meir.

L'or pourrait se négocier entre 1 900 et 1 980 dollars jusqu'à la prochaine décision de la Fed, a ajouté M. Meir.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 72 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base le mois prochain.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, est devenu le premier responsable politique à suggérer que la Fed devrait attendre au moins après sa réunion de juillet pour décider de nouvelles augmentations de taux.

L'indice du dollar est resté proche de ses plus bas niveaux de mercredi. Un dollar plus faible rend généralement les lingots plus attrayants pour les investisseurs étrangers.

Les traders attendent maintenant les données hebdomadaires des demandes initiales de chômage aux Etats-Unis à 1230 GMT, un indicateur important de l'économie américaine, et la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux après que les données sur l'inflation aient été plus élevées que prévu, les investisseurs étant divisés sur l'ampleur de la nouvelle hausse.

L'argent au comptant a peu changé à 22,6293 $ l'once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 22 mars lors de la session précédente.

Le platine a augmenté de 0,4% à 944,96 dollars, et le palladium a augmenté de 0,1% à 1 348,81 dollars.