Le prix de l'or a prolongé son déclin mercredi, restant sous la barre des 2000 dollars l'once, sous la pression d'un rapport sur l'inflation américaine plus fort que prévu, qui a incité les investisseurs à réduire leurs paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a chuté de 0,2 % à 1 989,10 $ l'once à 0925 GMT - son plus bas niveau depuis le 13 décembre. Le lingot a chuté d'environ 1,4% mardi, sa plus grande perte journalière depuis le 4 décembre.

Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 0,2 % à 2 002,30 $ l'once.

"Les prévisions optimistes de ces derniers mois se sont évanouies et les investisseurs sont maintenant presque sûrs que la Fed devra maintenir les taux plus élevés pour un peu plus longtemps", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste de marché chez Kinesis Money.

Les données de mardi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en janvier, avec une hausse annuelle de 3,1 %, supérieure aux prévisions d'une augmentation de 2,9 %.

Les traders ont réduit leurs paris de quatre réductions de taux d'un quart de point pour 2024, en ligne avec le "dot plot" de la Fed publié en décembre. La Fed pourrait attendre jusqu'en juin avant de réduire ses taux d'intérêt.

Selon l'outil de surveillance de la Fed du CME, les opérateurs s'attendent désormais à ce qu'il y ait environ 78 % de chances qu'une baisse des taux ait lieu en juin. La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots à faible rendement.

Pour maintenir la pression sur l'or, l'indice du dollar américain est resté proche d'un pic de trois mois, tandis que les rendements des bons du Trésor à 10 ans étaient proches d'un pic de 2 mois et demi.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les données des ventes au détail américaines prévues pour jeudi et sur l'indice des prix à la production prévu pour vendredi. Au moins cinq responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine.

"Le marché de l'or semble avoir tendance à corriger tactiquement vers 1 925-1 950 dollars à un moment donné dans les 1 à 3 prochains mois, et nous achèterions la baisse", a déclaré Citi Research dans une note.

Parmi les autres métaux précieux, le platine a augmenté de 0,7% à 878,02 dollars, le palladium a gagné 1,4% à 875,97 dollars, et l'argent a perdu 0,3% à 22,00 dollars (rapporté par Anjana Anil à Bengaluru ; édité par Janane Venkatraman).