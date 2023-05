Le prix de l'or est resté stable mercredi, alors qu'un nouveau cycle de négociations visant à relever le plafond de la dette du gouvernement américain s'est achevé sans progrès, tandis que les investisseurs évaluaient la possibilité de nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 975,99 dollars l'once à 0020 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 977,10 $.

* L'indice du Dollar Index est resté ferme, maintenant le prix de l'or à un niveau bas.

* Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré qu'il ne pensait pas qu'un accord sur le relèvement du plafond de la dette publique serait conclu mardi, selon une vidéo postée sur Twitter par un producteur de Fox News.

* Les représentants du président américain Joe Biden et des républicains du Congrès ont mis fin à un nouveau cycle de négociations sur le plafond de la dette mardi, sans résolution, alors que la date limite pour relever la limite d'emprunt du gouvernement de 31 400 milliards de dollars, sous peine de défaut de paiement, se rapprochait. Le pays risque de se retrouver en défaut de paiement dans neuf jours.

* L'étroitesse du marché de l'emploi américain et l'augmentation des salaires commencent à avoir un impact plus important sur l'inflation et pourraient entraîner une hausse plus rapide des prix si la demande de travailleurs n'est pas mieux équilibrée avec la population active, selon une nouvelle étude menée par un ancien responsable de la Réserve fédérale et un ancien économiste de haut niveau du Fonds monétaire international.

* Le procès-verbal de la réunion de mai de la Réserve fédérale est attendu mercredi. Les marchés évaluent actuellement à 73,1 % la probabilité que la Fed maintienne ses taux le mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME.

* Le climat des affaires chez les grands fabricants japonais est devenu positif pour la première fois cette année et le moral du secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, selon l'enquête Tankan de Reuters, apportant de nouvelles preuves d'une économie en voie de guérison après une récession provoquée par le COVID.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 23,48 dollars l'once, le platine a gagné 0,4 % à 1 052,45 dollars et le palladium a progressé de 0,7 % à 1 455,33 dollars. (Reportage d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)