Les prix de l'or sont restés stables dans les premiers échanges asiatiques mardi, après que les données du secteur des services américain aient renforcé les espoirs de voir la Réserve fédérale interrompre son cycle de resserrement de la politique monétaire ce mois-ci.

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 961,09 dollars l'once à 00h16 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2% à 1 977,30 $.

* Le Dollar Index est resté stable après avoir chuté lundi, tandis que le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'est détendu à 3,683%. Un dollar plus faible rend les lingots d'or moins abordables pour les acheteurs étrangers.

* Une enquête de l'Institute for Supply Management a montré que le secteur des services américains a à peine progressé en mai alors que les nouvelles commandes ont ralenti, poussant une mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants à un plus bas de trois ans, ce qui pourrait aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

* Selon l'outil FedWatch du CME Group, 81,7 % des traders estiment que la Fed maintiendra ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin.

* Les lingots non porteurs d'intérêts tendent à devenir moins attractifs dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

* Les investisseurs se préparent à une vague d'émissions d'obligations d'État américaines, le Trésor prévoyant de renflouer rapidement ses caisses épuisées après la récente suspension de la limite de la dette.

* Indicateur du sentiment, SPDR Gold Trust GLD, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de 0,15% à 939,56 tonnes lundi, contre 938,11 tonnes vendredi.

* Ailleurs, la Banque de réserve d'Australie rendra sa dernière décision sur les taux d'intérêt mardi, sans aucun doute l'événement central pour les marchés d'Asie et du Pacifique, mais potentiellement intéressant pour les observateurs de la Fed américaine également.

* L'argent a baissé de 0,1% à 23,5595 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2% à 1 028,03 dollars. Le palladium a peu varié à 1 413,10 $ après avoir baissé au cours de la séance précédente.