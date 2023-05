Le prix de l'or a augmenté jeudi, soutenu par un dollar plus faible et des inquiétudes économiques, alors que les investisseurs recherchent plus de clarté sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 2 032,58 $ l'once à 0131 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient également en hausse de 0,2 % à 2 041,80 $.

Le Dollar Index a glissé de 0,1%, rendant le lingot d'or plus abordable pour les acheteurs étrangers.

"Alors que l'or reste soutenu dans l'ensemble, il n'a pas l'air très heureux à ces sommets et les investisseurs semblent prompts à prendre des bénéfices avec toute rupture au-dessus de 2 050 $ pour l'instant," a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

Les prix des lingots ont d'abord augmenté mercredi après la publication des données sur l'inflation américaine, avant de devenir négatifs suite à des prises de bénéfices.

L'augmentation annuelle des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti à moins de 5 % en avril pour la première fois en deux ans, ce qui pourrait inciter la banque centrale américaine à suspendre une hausse des taux d'intérêt le mois prochain.

Les marchés évaluent actuellement à 95 % les chances que la Fed maintienne ses taux à leur niveau actuel en juin.

La baisse des taux d'intérêt renforce l'attrait des lingots à faible rendement.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a fait pression sur les parlementaires républicains mercredi pour qu'ils agissent rapidement afin de relever le plafond de la dette du pays, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, sous peine de plonger la plus grande économie du monde dans une récession.

"La débâcle du plafond de la dette semble avoir jeté un plancher sous les prix de l'or. Mais cela ne veut pas dire qu'il pourrait se vendre brutalement si le plafond était relevé alors que la Fed est en mode pause et que les investisseurs sont à l'affût de données américaines faibles", a ajouté M. Simpson.

L'argent a baissé de 0,2% à 25,37 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,2% à 1 115,92 dollars, tandis que le palladium a perdu 0,2% à 1 604,23 dollars. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Varun H K)