Le prix de l'or a légèrement baissé dans une fourchette de prix lundi, le dollar s'étant raffermi après la publication d'un bon rapport sur l'emploi aux États-Unis, éclipsant le soutien des perspectives d'une pause de la Réserve fédérale dans ses augmentations de taux d'intérêt ce mois-ci.

L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 1 944,69 $ l'once à 0256 GMT, se négociant dans une fourchette de 6 $. Les prix étaient proches de leurs niveaux les plus bas depuis le 30 mai.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 961,30 $.

Le prix de l'or a baissé de plus de 1% vendredi après que les données aient montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 339 000 le mois dernier, dépassant les prévisions de 190 000 des économistes interrogés par Reuters. Cependant, le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en sept mois, à 3,7 %, alors qu'il était de 3,4 % en avril, son plus bas niveau depuis 53 ans.

La hausse du taux de chômage a incité les marchés à estimer à 79,3 % la probabilité que la Fed laisse les taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion des 13 et 14 juin, selon l'outil FedWatch du CME.

"Les marchés monétaires continuent de favoriser une pause (tout comme les commentaires du candidat à la vice-présidence de la Fed, Philip Jefferson), ce qui pourrait limiter la baisse de l'or, même s'il a perdu quelques flux de valeurs refuges en raison des inquiétudes concernant le plafond de la dette... La question est maintenant de savoir si (l'or) va briser le support à 1 934 dollars pour atteindre 1 900 dollars", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index.

Les lingots non porteurs d'intérêts tendent à devenir moins attractifs dans un environnement de taux d'intérêt élevés.

La semaine dernière, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi un premier défaut de paiement.

L'indice du dollar Index a augmenté de 0,1 %, ce qui a rendu les lingots d'or moins abordables pour les acheteurs étrangers.

Les actions asiatiques ont prolongé un rallye mondial sur l'optimisme que la Fed va suspendre ses hausses de taux ce mois-ci, tandis que les prix du pétrole ont bondi.

L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 23,53 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,2% à 1 005,00 dollars l'once, tandis que le palladium a baissé de 0,6% à 1 412,46 dollars.